La pasta con le mazzancolle, è un primo piatto semplice da realizzare, ma allo stesso tempo gustoso e raffinato. In questa preparazione, la delicatezza delle mazzancolle si sposa perfettamente con la freschezza dei pomodorini. Un sugo facile e veloce, alla portata di tutti, non temete basta usare gli ingredienti freschi, per un successo assicurato.

Spaghetti con mazzancolle, Ingredienti:

350 gr di mazzancolle

320 gr di spaghetti

250 gr di pomodorini

brandy

Olio evo

Sale

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo

Procedimento:

Per preparare gli spaghetti con le mazzancolle, iniziate a lavare le mazzancolle, eliminate il carapace, la testa e la coda, che utilizzerete per preparare un fumetto. Per velocizzare potete chiedere al vostro pescivendolo di fiducia di fare questa operazione per voi, conservandovi però le teste

Incidete il dorso ed eliminate il filamento nero. In una capiente padella mettete un giro d’olio evo, lo spicchio d’aglio privo dell’anima centrale, e fatelo imbiondire a fiamma media,

eliminatelo e unite le mazzancolle, fatele rosolare per una decina di secondi, sfumate con il brandy e mettetele da parte.

Nella stessa padella unite i pomodorini tagliati, fateli appassire, aggiungendo un poco di fumetto. A cottura ultimata, unite le mazzancolle e regolate di sale.

Cuocete gli spaghetti al dente, colateli direttamente nella padella, aggiungete un altro poco di fumetto ed amalgamante il tutto a fiamma forte.

Impattate completando il piatto con il prezzemolo tritato. I nostri spaghetti alle Mazzancolle sono pronti. Buon appetito

Spaghetti con mazzancolle, più buoni, semplici ed economici degli scampi. Si fanno in 10 minuti, ottimi per il cenone scritto su Più Ricette da Michele.

Mata