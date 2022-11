spaghetti-con-sugo-alla-ghiotta-di-cannavacciuolo,-la-puttanesca-di-pesce-che-si-prepara-senza-bilancia-e-in-pochi-minuti

Spaghetti con sugo alla Ghiotta di Cannavacciuolo, uno degli chef più apprezzati del momento che ci delizia spesso con delle nuove ricette che pubblica per i suoi follower, sempre in cerca di nuove ispirazioni in cucina. Lo abbiamo conosciuto anche sul piccolo schermo per la sua partecipazione a diversi programmi, come il famosissimo Masterchef. Di origini partenopee, oggi è apprezzato in tutto il mondo soprattutto per quelle creazioni culinarie che si ispirano alla sua terra.

Sappiamo infatti che la cucina mediterranea è amata davvero ovunque e siamo fortunati di poter avere i suoi stessi prodotti e di poterli cucinare alla sua maniera. Oggi andremo a scoprire la ricetta della sua pasta con pesce spada alla ghiotta. Antonino Cannavacciuolo ha mostrato un video in cui ha ripreso passo dopo passo i passaggi per la creazione di questo buonissimo primo piatto.

Lo chef non ha specificato le quantità degli ingredienti utilizzati, per questo consigliamo di seguire una regola tutto napoletana secondo la quale è meglio abbondare. Il condimento deve essere carico, saporito, deciso e avvolgente. La sua ricetta è stata ripresa e proposta anche da SkyTg24 e adesso ne andiamo a vedere insieme tutti i passaggi. Continua a leggere altre RICETTE DI CANNAVACCIUOLO

Spaghetti con sugo alla Ghiotta, Ingredienti

pomodori

sale

olio extravergine d’oliva

cipolla

pesce spada

prezzemolo

olive cerase

maccheroni

peperoncino

capperi

Preparazione

La prima cosa che Antonino Cannavacciuolo esegue è la preparazione dei pomodori. Toglie loro la buccia e li divide in quattro parti. Quindi li condisce con olio, sale, origano e cipolla e li mette da parte. Scaldata una padella sul fuoco, ci aggiunge il pesce spada tagliato a fette e lo fa rosolare per qualche minuto in abbondante olio di oliva, aggiustando di sale. Una volta pronto gli toglie la pelle, lo taglia a dadini e lo pone in un piatto con un filo di olio evo, prezzemolo e olive di cerase tagliate a pezzetti.

Intanto ha preparato l’acqua di cottura della pasta. Una volta che questa è ben cotta, la mette in un recipiente a prendere aria e la insaporisce con olio e peperoncino mescolando bene il tutto. Successivamente aggiunge le olive, i capperi, il pomodoro e il pesce spada. Amalgama il tutto e gli spaghetti alla ghiottona di Antonino Cannavacciuolo sono pronti per essere serviti. Un’ottima alternativa meno veloce ma altrettanto buona, è quella di cucinare il pomodoro anzichè lasciarlo a crudo, basterà mettere tutti gli ingredienti (olio, sale, origano, cipolla e pomodorini) in padella e lasciare in cottura per circa un quarto d’ora. Condire come in precedenza.

