spaghetti-con-zucchine-e-pancetta:-il-primo-per-la-festa-della-mamma.-veloce-e-delizioso

Le zucchine sono una verdura molto versatile, e per questo trovano largo impiego. Sono ricchissime di potassio, e a basso contenuto di calorie. Le zucchine ormai sono sempre presenti sui banchi di frutta e verdura, ma la loro stagione di maturazione e raccolta è primavera/estate, quindi vi consigliamo di consumarle in questo periodo, in quanto sono più ricche di nutrienti.

Di seguito andremo ad utilizzare le zucchine per condire la pasta, infatti andremo a realizzare dei vermicelli con le zucchine e pancetta croccante. Un primo piatto veloce da preparare, ottimo in ogni occasione, e sicuramente vi chiederanno il bis, perciò abbondate nella preparazione.

Vermicelli con zucchine e pancetta croccante.

Ingredienti per quattro persone :

400gr Vermicelli o spaghetti

300 gr . zucchine

150gr. pancetta tesa

1 cipolla media

6 foglie di basilico

100 gr. di pecorino grattugiato

olio evo

sale

pepe

Preparazione:

Per preparare i vermicelli con le zucchine e pancetta croccante, iniziate con lavare le zucchine, asciugatele, tagliatele a bastoncini, non molto sottili, per una lunghezza di 5 cm. In una capiente padella mettete quattro cucchiai di olio evo, fatelo riscaldare, e mettete le zucchine, mentre rosolano, sbucciate, lavate e tagliate la cipolla a fettine sottili, unitela alle zucchine, poi tagliate la pancetta a dadini e unitela nella padella. Nel frattempo cuocete in abbondate acqua leggermente salata, i vermicelli, colateli al dente direttamente nella padella, saltate per un paio di minuti, aggiungendo se occorre un poco di acqua di cottura della pasta. Spegnete la fiamma, unite le foglie di basilico spezzettate, metà del pecorino grattugiato e il pepe macinato fresco. Amalgamate tutto, impiattate, ultimate con una generosa manciata di pecorino, un giro d’olio evo e servite subito.

Di Michele Esse

