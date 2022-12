Spaghetti cozze e baccalà per il cenone della Vigilia. Cremoso e buonissimo, meglio delle vongole e più economico

Gli spaghetti cozze e baccalà è il primo piatto perfetto per il cenone del 24 e del 31 dicembre. E’ molto semplice da preparare e soprattutto molto saporoso tanto che non potrete rinunciare a fare la scarpetta! Il mix dei due pesci fa si che anche a Natale ci sia il mare in tavola, soprattutto […]

Spaghetti cozze e baccalà per il cenone della Vigilia. Cremoso e buonissimo, meglio delle vongole e più economico scritto su Più Ricette da Imma.

Ufficio Stampa