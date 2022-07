Spaghetti cremosi con pistacchio e salmone: si sciolgono in bocca e sono super estivi. Due spaghetti sono sempre il miglior piatto che esista, che sia estate o che sia inverno. Proponiamo una versione davvero interessante. Super cremosa. Andiamo quindi a vedere come si preparano e quali sono gli ingredienti

Ingredienti degli spaghetti con pistacchio e salmone

350 gr di pasta ( spaghetti o pasta lunga)

250 ml di latte

100 gr di parmigiano grattugiato

25 gr di burro

250 di farina

sale

pepe

90 gr di pesto di pistaccio

2 tranci di salmone ( entrambi da 150 gr)

Preparazione dei nostri spasghetti

Innanzi tutto mettiamo l’acqua in una pentola e poi portiamo a bollore. Non si tratta di una vera e propria besciamella, è una crema a parmigiano. Molto cremosa e saporita. Per questo piatto dovremo quindi partire da qui. Sono tre preparazione, ma unite nel loro insieme regalano un piatto davvero unico.

Scaldiamo quindi il latte in un pentolino. Lo facciamo sobbollire ( proprio come se stessimo preparando una besciamella). In un tegame facciamo sciogliere il burro a fiamma molto bassa. Cominciamo ad aggiungere la farina setacciata. Mescoliamo con una frusta. Giriamo bene in maniera che la farina e poi il latte a pioggia si incorporino bene e creiamo la nostra crema.

Fatto questo mettiamo il parmigiano, aggiustiamo di sale e mettiamo una macinata di pepe nero. Mescoliamo bene in maniera che non si formino grumi e poi mettiamo il pesto di pistacchio.

Ora scottiamo il nostro salmone. Non dobbiamo prendere del salmone molto spesso. Dobbiamo essere veloci e dare sapore al piatto. Non prendete il salmone affumicato, è un’altra cosa e il sapore non sarà lo stesso. Una volta cotto eliminate la pelle del salmone. Una volta cotto tagliatelo a pezzi ( non piccoli, ci deve essere consistenza).

Prendiamo una padella, aggiungiamo la nostra crema e un mestolo di acqua di cottura. Scoliamo la pasta e poi la mettiamo nella nostra padella: mescoliamo il tutto e solo alla fine mettiamo i pezzi di salmone. Guarniamo con dell’altro salmone e un po’ di granella di pistacchio. Continua a leggere i nostri piatti con salmone

