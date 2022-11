Spaghetti Cu Maccu, altro che legumi, il primo siciliano più cremoso e saporito. Cosa si mette nell’acqua di cottura

Spaghetti cu maccu, la ricett siciliana per le fredde giornate invernali. Oggi vi proponiamo una ricetta dello chef siciliano Gaetano Costanza, che ha come base una crema di fave. Un primo cremoso e saporito che non ha nulla da inviadiare ai classici coi legumi. Vediamo quindi come prepararlo in maniera facile e veloce.

SPAGHETTI CU MACCU, Ingredienti

320 g di spaghetti

250 g di fave fresche

150 g di pancetta affumicata (o dolce, se preferite)

100 g di formaggio tipo pecorino a stagionatura media

4 cucchiai d’olio extravergine di oliva

1 scalogno (o 1 piccola cipolla)

Pepe q.b.

Sale q.b.

PROCEDIMENTO

In una pentola con abbondante acqua salata fate bollire le fave finchè saranno quasi cotte (non attendete che siano sfatte), ci vorranno circa 30 minuti, quindi scolatele e tenete da parte l’acqua di cottura. In un tegamino antiaderente fate dorare la pancetta, senza aggiungere altri grassi. Poi trasferitela su carta da cucina per far gocciolare il grasso il eccesso.

Scaldate l’olio in un tegame e fate imbiondire lo scalogno tagliato sottile, unite le fave e lasciate insaporire per qualche minuto. Toglietene i due terzi circa e passatele con l’aiuto di un frullatore ad immersione (minipimer), aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura, per semplificare il compito e ottenere un composto più cremoso.

Nel frattempo cuocete gli spaghetti al dente dentro l’acqua in cui avete lessato le fave. Scolateli e trasferiteli nel tegame in cui avete insaporito e lasciato le fave intere, unite la crema di fave e mescolate bene, unite anche la pancetta e il formaggio ridotto in scaglie, o tagliato a cubetti. Mescolate gli spaghetti con crema di fave e servite subito con una macinata di pepe. I vostri Spaghetti cu maccu sono pronti. Buon appetito! Se volete altre ricette dello chef Costanza, leggete il suo libro “Le ricette di Tano”.

