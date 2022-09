Spaghetti dei Becchi, Altro che cacio e pepe. La ricetta napoletana più facile e cremosa. Pronta in 5 minuti con la tecnica del burro

Gli spaghetti dei Becchi o dei cornuti è un piatto semplicissimo della tradizione napoletana che si prepara con 2 ingredienti in 5 minuti. Il nome è dovuto ad una antoca legenda metropolitana. Si narra infatti che le massaie impegnate con l’amante, non avessero il tempo di preparare piatti più eleborati per i mariti che tornavano a casa e che quindi si sbrigassero subito grazie a questa ricetta super veloce e soprattutto golosa. Quindi i mariti erano cornuti e contenti. Leggete anche altre RICETTE VELOCI pronte in pochi minuti e buonissime.

Spaghetti di Becchi, Ingredienti

180 g spaghettoni (o qualsiasi altro tipo di pasta)

80 g burro

50 g Parmigiano Reggiano DOP (grattugiato)

2 pizzichi pepe

Preparazione degli Spaghetti dei Becchi

Iniziamo a preparare gli spaghetti die Becchi mettendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata dove andremo a cuocere i nostri spaghetti. Vanno bene per questa ricetta anche altri formati di pasta, dalla lunga alla corta, però gli spaghetti sono sicuramente il top. Quando l’acqua inizia a bollire, versate la pasta e attendete i tempi di cottura riportati in confezione, spegnendo giusto un paio di minuti prima in modo che sia bella al dente.

Mentre la pasta cuoce, preparate la crema. Prendete una padella antiaderente e mettetela sul fuoco a fiamma bassa insieme al burro. Mescolate con un mestolo di legno, fino a che il burro non si sarà sciolto raggiungendo una consistenza cremosa. Aggiungete quindi il pepe, meglio se macinato fresco. Unite anche il parmigiano grattugiato ( anche questo meglio se appena grattugiato dalla forma e non quello in busta) e versate nella padella anche 3 cucchiai di acqua di cottura della pasta.

Mescolate e amalgamate bene tutti gli ingredienti. Scolate gli spaghetti al dente, versateli nella padella e mescolate spegnendo sotto al fuoco. I nostri spaghetti dei becchi sono pronti per essere serviti. Impiattate e aggiungete un’ultima spolverata di pepe macinato fresco. Servite ben caldi e cremosi. Buon appetito!

