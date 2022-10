spaghetti-del-capitano,-il-sughetto-tutto-a-crudo-che-si-cuoce-nella-pasta-appena-scolata.-la-ricetta-siciliana-dal-sapore-fantastico

Spaghetti del capitano. Oltre alla pizza, uno dei piatti più emblematici della tradizione culinaria italiana è senza dubbio quello degli spaghetti al pomodoro. In ogni continente, specie quello americano, si configura come uno dei simboli della nostra cucina. Il piatto di oggi prevede una piccola rivisitazione, un’aggiunta, un dettaglio che renderanno questo piatto della tradizione ancora più fresco.

Parliamo degli spaghetti del capitano, con un mix di pomodorini e menta. Questa variazione fa soprattutto fede alla tradizione siciliana, in particolar modo a quella di Trapani. La caratteristica principale è che potrete preparare il piatto al momento, in maniera istantanea, senza la necessità di preparazione precedenti. Per chi ha poco tempo e vuole godersi un trionfo di sapori, questa è la ricetta giusta.

Spaghetti del capitano, Ingredienti per 2 persone:

200 gr di spaghetti numero 5

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva, almeno 50 ml

1 spicchio di aglio

300 gr di pomodorini

20 foglie di menta fresca

Pepe

Al via col Procedimento!

Dopo aver lasciato bollire l’acqua, aggiungere spaghetti ed una buona quantità di sale. Scolare e riporre la pasta nei piatti. Immediatamente dopo bisogna creare un pesto da leccarsi i baffi. Con un trita prezzemolo manuale, tritare direttamente sulla pasta i primi due ingredienti: aglio e menta. È importante mescolare poi la pasta insieme ad aglio e menta. Successivamente, passare alla tritatura dei pomodorini. Questi andranno messi e tritati sulla pasta direttamente a crudo. Da qui, continuare a mescolare.

Alla fine, aggiungere l’olio, il sale ed il pepe e girare il tutto fino a far mescolare bene tutti i sapori. Il piatto può essere mangiato caldo e al momento ma vi assicuriamo che il suo sapore rende al 100% anche quando si raffredda. i nostri Spaghetti del capitano sono pronti per essere gustati. Buon appetito!

Spaghetti del capitano, il sughetto tutto a crudo che si cuoce nella pasta appena scolata. La ricetta siciliana dal sapore fantastico scritto su Più Ricette da Imma Bartolo.