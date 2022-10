Spaghetti del Monaco di Peppe Guida, più buoni e cremosi dell’aglio e olio. Lo chef svela il suo segreto: “Uso il limone, ecco come”

Gli spaghetti del monaco di Peppe Guida sono un piatto semplicissimo ma davvero eccezionale nel gusto. Cremosi e saporiti con gli odori e sapori del Mediterraneo. Gli ingredienti principali di questa ricetta sono infatti i limoni e il provolone del monaco, da cui il piatto prende il nome. Il segreto è proprio sull’uso del limone. Il grande chef stellato Peppe Guida per mettere nel suo piatto la vera essenza del limone ha escogitato un sistema facile ma di sicuro impatto.

Gli spaghetti vengono infatti risottati in una padella con un’infusione di bucce di limone, preparata semplicemente lasciando a macerare le bucce dei limoni in acqua per una notte intera. In questo modo l’acqua stessa avrà assorbito sia gli odori che i sapori del limone, e la risottatura non solo consentirà allo spaghetto di assorbire tutto l’aroma del limone ma renderà anche il piatto più cremoso, andando poi a completare proprio col provolone del monaco, usato principalmente anche per gli Spaghetti alla Nerano. vediamo quindi come si preparano

Spaghetti del Monaco, Ingredienti

Spaghetti n° 5 o Spaghettini n°3 200 g;

Limone della costa Amalfitana 1;

Provolone del monaco 40 g;

Menta q.b.;

Pepe nero q.b.;

Sale grosso q.b.

Preparazione

La ricetta degli spaghetti del monaco è davvero semplicissima anche più facile di una semplice pasta all’aglio e olio. Basterà la sera prima togliere la buccia al limone e mettere la scorza ricavata in infusione per una notte intera in mezzo litro di acqua. Prima di pranzo ( o cena) versione l’acqua al limone, filtrandola con un colino, direttamente in una padella capiente e mettiamola sul fuoco aspettando che arrivi a bollore.

Quindi aggiustare di sale e calare gli spaghetti direttamente in padella, risottandoli insieme a un paio di foglie di menta; Mescolare di continuo in modo che gli spaghetti non si attacchino tra di loro, quindi allungare leggermente i tempi di cottura riportati in confezione, e lasciare cuocere finchè l’acqua con il limone non si sia asciugata. Bisognerà che si formi una vera e propria crema grazie all’amido rilasciato dalla pasta. Infine mantecare a fine cottura con il provolone del Monaco grattugiato. I nostri spaghetti del Monaco sono pronti, Buon appetito!

