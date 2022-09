Spaghetti della Devozione di Peppe Guida, la pasta al pomodoro più buona che c’è. Il trucco dello chef: “Cosa aggiungo alla passata”. Un piatto semplice, il più semplice e il più italiano possibile: spaghetti al pomodoro. Ma non sono comuni, sono da chef. Anzi, tanto semplici che solo uno chef può presentarli. Bastano due ingredienti super semplici e poco elaborati: la pasta e i pelati. Andiamo ora a vedere come si preparano e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti degli spaghetti alla devozione di Peppe Guida

350 gr di spaghetti

pomodori pelati

Olio Evo

sale

basilico

Preparazione degli spaghetti

Per prima cosa prendete i pelati e metteteli in mixer. Frullateli bene per uno o due minuti. Deve essere un composto bello liscio. Passate poi il pomodoro al setaccio e togliete tutte le parti dure ( semini, pellicine). Il ricavato deve andare a finire in una casseruola grande, bella capiente. Tanto grande da contenere poi la pasta.

A questo punto mettiamo la pentola con l’acqua. Facciamo raggiungere l’ebollizione, caliamo la pasta e poi saliamo. La pasta dovrà cuocere la metà del tempo indicato sulla busta ( se la cottura è prevista in 12 minuti fatela cuocere per 6). Accendiamo la fiamma sotto la casseruola del pomodoro: la fiamma deve essere bassa, la cottura deve essere molto dolce. Fatto questo prendete la pasta e calatela nella casseruola con il pomodoro. Appena l’acqua di secca aggiungete acqua di cottura.

Appena raggiunto il tempo di cottura prevista, assaggiate la pasta e se è il caso salate. Una volta cotta impiattate aggiungendo ad ogni piatto di pasta un filo di olio a crudo. Se gradite, potete mettere del parmigiano.

