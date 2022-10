Spaghetti della felicità, la pasta più facile e buona che c’è: due ingredienti per un piatto pronto in 10 minuti

Spaghetti della felicità, la pasta più facile e buona che c’è: due ingredienti per un piatto semplicissimo. Piatto semplice e davvero gustoso: davvero una versione estrosa di un semplice piatto di pasta con il pomodorino fresco. Andiamo ora a vedere come si preparano e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti degli spaghetti della felicità

300 gr di pasta

150/200 ricotta

20 pomodorini ( sia gialli che rossi)

scorza di limone

Olio Evo

basilico

sale

pepe

Preparazione

Laviamo i datterini ( noi abbiamo usato i datterini, ovviamente, se trovate i pachino o qualsiasi altro tipo di pomodorino, va bene). Tagliateli quindi a metà di lungo e poneteli in una ciotola. Condiamoli con origano, basilico, maggiorana, olio e sale e pepe. Mescoliamo. ( Ovviamente se non trovate la maggiorana non fa nulla. Non possiamo pretendere di trovare tutte le spezie. Si tratta di una ricetta semplice, ma ricca di sapore e con non pochi passaggi).

Disponete su una teglia i pomodorini: la pancia in giù e la parte tagliata verso l’alto. Anche se già conditi completate il tutto con un filo d’olio e nella teglia mettete anche uno spicchio d’aglio in camicia e una grattata leggera di scorza di limone ( se vi piace). Cuociamo in forno delicatamente: selezionate statico a 150 gradi. Facciamo cuocere per 2 ore. Dovranno appassire e rimanere morbidi.

Ora passiamo alla crema di ricotta: frulliamola e inseriamo il pepe nero, la scorza del limone e il parmigiano. Frulliamo e aggiungiamo un paio di foglie di basilico e se l’avete anche la menta. Ora otteniamo una crema: se è troppo pastosa possiamo aggiungere l’acqua di cottura.

Mentre facciamo la crema di ricotta mettiamo l’acqua nella pentola, mettiamola sul fuoco e aspettiamo che raggiunga l’ebollizione. Caliamo la pasta e saliamo. Una volta che la pasta sarà cotta spadelliamo con la crema di ricotta. Impiattiamo con i pomodorini cotti al forno e un filo di olio dei pomodorini.

Spaghetti della felicità, la pasta più facile e buona che c’è: due ingredienti per un piatto pronto in 10 minuti scritto su Più Ricette da Redazione.