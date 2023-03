Gli spaghetti della Quaresima sono una ricetta antica di oltre 200 anni che è stata tramandata sino a noi grazie a Pellegrino Artusi, che così ne ha scritto: “Molti leggendo questa ricetta esclameranno: ‘Oh che minestra ridicola’ eppure a me non dispiace, si usa in Romagna e, se la servirete a dei giovanotti, sarete quasi […]

Spaghetti della Quaresima, la ricetta antica di due secoli tramandata da nonna a nipote con il segreto dello zucchero scritto su Più Ricette da Maria.

Vito Califano