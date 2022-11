Spaghetti di mezzanotte, Più buoni e veloci dell’aglio e olio. Il piatto più amato dai vip e pronto in 5 minuti

Di versioni per gli spaghetti di mezzanotte ce ne sono di tutti i tipi. Qui in Italia, ad esempio, quelli aglio olio e peperoncino di origine napoletana sono diventati famosissimi e in ogni regione se ne cucina una particolare versione. Ma oggi ci allontaniamo dalla nostra bella penisola e andiamo a vedere cosa mangiano gli spagnoli di ritorno da una festa. La capitale, Madrid, è conosciuta in tutto il mondo come ‘la città che non dorme mai’ e i suoi cittadini sono sempre pronti a ballare e a festeggiare con una qualsiasi scusa. E dopo una serata di baldorie è normale avere un po’ di languorino.

Spaghetti di mezzanotte, Ingredienti

spaghetti verrigni 200 g

aglio

olio

peperoncino

filetti di acciuga 4

capperi q.b.

pomodorini Piccadilly 6

olive nere 5

prezzemolo

pane

Spaghetti di mezzanotte, Preparazione

La prima cosa da fare per cucinare i vostri spaghetti di mezzanotte è preparare un soffritto di aglio, olio e peperoncino. Mentre questi tre ingredienti rilasciano i loro sapori nell’olio, potete passare alla preparazione degli altri. Tagliate a pezzettini le acciughe, i capperi e le olive. Un consiglio per farlo molto velocemente è quello di snocciolare le olive e metterle in un bicchiere insieme ad acciughe e capperi.

Quindi, con le forbici, potete sminuzzarli tutti insieme. Ripetete questa operazione con il prezzemolo, ma separatamente. Tagliate in quattro parti i pomodorini e teneteli da parte. Intanto avrete portato a bollore l’acqua salata per gli spaghetti che staranno già cuocendo. Il soffritto è pronto e potete aggiungervi le acciughe i capperi e le olive sminuzzate.

Fate insaporire brevemente e attenzione che questi ingredienti non si brucino. E’ il momento di aggiungere anche i pomodorini, insieme a un cucchiaio di acqua di cottura. Lasciate cuocere i pomodori e passate alla preparazione del pane. Tagliatelo a cubetti e tostatelo, o in padella o al forno. Scolate gli spaghetti al dente e versateli nella padella con il condimento per amalgamare il tutto. Impiattate e aggiungete i cubetti di pane e il prezzemolo.

