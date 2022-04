Siete attenti alla linea ma avete voglia di mangiare un saporito piatto di spaghetti anche durante la settimana? Questa mia ricetta fa al caso vostro. Pochi ingredienti per un risultato pazzesco!

A volte basta davvero poco per soddisfare le nostre voglie culinarie nonostante la dieta o l’attenzione alla linea. Talvolta è necessario reinventarsi. Molto spesso, infatti, seguendo un regime alimentare molto healthy, mi preparo un piatto di spaghetti integrali ma con vari condimenti e ingredienti che non vanno ad intaccare il mio obiettivo. Utilizzo molto le verdure, gli ortaggi e il tutto lo rendo più saporito con del parmigiano.

Di seguito vi lascio la ricetta per un piatto di spaghetti con carciofi stufati e morbidi.

2 carciofi 80 gr spaghetti integrali Barilla

Sale q.b

2 cucchiai di olio

parmigiano grattugiato

Prezzemolo

Pepe

Procediamo subito! Dopo aver lavato accuratamente i carciofi, toglierne le foglie dure esterne e tagliare a spicchi il cuore. Metterli per circa 10 minuti in una ciotola con acqua, sale e fette di limone per far scaricare l’amaro del carciofo. Successivamente sciacquare e metterli in un pentolino con olio, sale, prezzemolo e un po’ di pepe, coprire e far cuocere per circa 15-20 min. Nel frattempo cuocere gli spaghetti e, una volta cotti, amalgamarli a fuoco medio con i carciofi e un po’ di parmigiano. Infine, adagiarli nel piatto e cospargerli con altro parmigiano. Buon appetito!

L’articolo Spaghetti integrali con cuore di carciofi e prezzemolo: un piatto light semplice e appetitoso. proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.