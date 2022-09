Spaghetti mare e terra, con zucchine e merluzzo. Il piatto di pesce più buono, cremoso ed economico che c’è. Pronto in 10 minuti

Gli spaghetti con crema di zucchine e merluzzo, sono un primo piatto leggero e salutare, ma allo stesso tempo pieno di gusto. Ottimo sia per un pranzo in famiglia che con gli amici. Per questa preparazione, potette usare sia il merluzzo fresco, che ovviamente vi toccherà pulire, oppure farlo sfilettare dal vostro pescivendolo di fiducia, usando i filetti e/o i cuori congelati, eviterete sicuramente questi passaggi. Per un piatto ancora più salutare, potete usare anche della pasta integrale, che è proprio quella che vedrete nella ricetta che di seguito andremo preparare.

Ingredienti:

1 merluzzetto

180 gr di spaghetti integrali

200 gr di zucchine

20 gr di pinoli

basilico

Prezzemolo

Olio evo

1 spicchio d’aglio

Sale

Procedimento:

Per preparare gli spaghetti integrali con crema di zucchine e merluzzo, iniziate a eliminare le estremità dalle zucchine, tagliatele grossolanamente, e sbollentatele brevemente. Colatele, conservando l’acqua di cottura per cuocere la pasta, e mettetele nel bicchiere del mixer, insieme ad un filo d’olio, il prezzemolo i pinoli ed un pizzico di sale. Azionate il mixer e frullate il tutto, fino ad ottenere una crema densa ed omogenea, se occorre potete unire un poco d’acqua di cottura delle zucchine.

Pulite il merluzzetto, e lavatelo con abbondante acqua corrente, in una capiente padella mettete un giro d’olio evo, lo spicchio d’aglio e fate imbiondire leggermente. Eliminate l’aglio e unite il merluzzetto, fatelo cuocere a fiamma media, circa due minuti per lato, mettetelo in un piatto a raffreddare.

Nella stessa padella unite la crema di zucchine,

appena il merluzzetto si sarà raffreddato, procedete ad eliminare la pelle e le lische, unitelo alla crema di zucchine, conservandone qualche pezzetto per guarnire il piatto.

Portate ad ebollizione l’acqua dove avete cotto le zucchine, salatela e cuocete la pasta, colatela al dente direttamente nella padella,

amalgamate il tutto,

impiattate completando il piatto con un trito di prezzemolo e pezzetti di merluzzo. Buon appetito.

