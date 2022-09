Spaghetti “O Mar mio” di Cannavacciuolo. Tutto il sapore del mare con un ingrediente solo. Altro che vongole, facili, veloci e golosi

Spaghetti O mar mio, il primo che sa più di mare in assoluto. A Villa Crespi lo si serve con i pistilli di zafferano ma l’ingrediente principale resta uno solo ovvero il riccio, meglio ancora se siciliano. Cannavacciuolo ci svela i segreti per fare uno spaghetto ai ricci di Mare perfetto. Una ricetta davvero magnifica che unisce Napoli alla Sicilia per un connubio strepitoso e goloso.

Gli spaghetti ai ricci di mare o spaghetti “o mar mio” come li chiama Cannavacciuolo, sono una leccornia per chi ama i primi a base di pesce. Infatti è il piatto per eccellenza per esaltare il gusto e il profumo del mare. Attenzione però a quale riccio utilizzate, quello che si può mangiare è la femmina ovvero quello con i colori che variano dal marrone rossiccio al violaceo. Vediamo quindi come prepararlo.

Ingredienti per 6 persone

600 grammi di spaghetti

60/70 ricci di mare

2 spicchi d’aglio

Olio extravergine d’oliva

½ bicchiere di vino bianco

sale, pepe bianco macinato al momento q.b.

un mazzetto di prezzemolo.

Procedimento

Iniziamo a preparare i nostri spaghetti ai ricci di mare, tagliando a metà i ricci e raccogliamo con delicatezza tutto il ripieno in una ciotola. Quindi prendiamo una padella e mettiamo a rosolare in abbondante olio extra vergine di oliva bollente ( mi raccomando non lesinate con l’olio) l’aglio finemente tritato e private del cuore. Quando l’aglio sarà bello dorato aggiungiamo qualche cucchiaio di ripieno dei ricci e sfumiamo per un paio di minuti con il vino. Quindi togliamo dal fuoco.

Nel frattempo mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata, quando bolle caliamo gli spaghetti e cuciniamoli rispettando i tempi di cottura riportati in confezione. Scoliamoli giusto un minuto prima, leggermente al dente e versiamoli in una ciotola. Aggiungiamo quindi a freddo l’olio in cui abbiamo realizzato il soffritto con l’aglio e il ripieno dei ricci, una spolverata di pepe macinato fresco e la restante polpa di riccio a crudo.

mescolate bene il tutto affinchè tutti gli ingredienti siano ben amalgamati tra loro, impiattate con una bella spolverata di prezzemelo tritato fresco. I nostri spaghetti “O Mar mio” o ai ricci di mare di Cannavacciuolo sono pronti per essere gustati. Semplici, facili e velocissimi saranno un piatto che vi farà impazzire di gusto. Leggete anche altre RICETTE DI CANNAVACCIUOLO e Buon appetito

