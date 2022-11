spaghetti-olio-e-parmigiano,-non-chiamatela-pasta-in-bianco.-i-due-trucchi-fantastici-per-farli-cremosi-e-buonissimi

Spaghetti olio e parmigiano sono sicuramente la ricetta più amata dai bambini ma, se preparata nel modo giusto, può diventare una prelibatezza anche per i loro genitori. Questo primo piatto infatti è in grado di rendere giustizia a tre elementi fondamentali della dieta mediterranea: la pasta, l’olio e il formaggio. Al nord preferiscono cucinarla con il burro, che la rende più cremosa ma anche più greve. Vogliamo invece presentare la ricetta che si prepara in sud Italia, nella quale la sapidità del formaggio unita al profumo intenso dell’olio da vita a un risultato delizioso. Senza dimenticare una spruzzata di pepe a fine cottura.

Spaghetti olio e parmigiano, Ingredienti

spaghetti 400 g

aglio 1 spicchio

olio extravergine di oliva 40 g

pepe in grani 4 g

parmigiano reggiano (o pecorino romano) 70 g

Preparazione

Cominciamo la preparazione dei perfetti Spaghetti olio e parmigiano. In una padella antiaderente mettete a scaldare l’olio extravergine di oliva insieme all’aglio in camicia e a una manciata di pepe macinata al momento. Fate cuocere il tutto a fiamma bassa per almeno cinque minuti. Da parte, potete cominciare a mettere in una pentola capiente l’acqua per la pasta.

Poco prima che inizia a bollire aggiungete il sale, quindi aspettate che gli spaghetti cuociano. Scolate la pasta al dente e tenete da parte due mestoli di acqua di cottura. Aggiungete quindi la pasta alla padella con l’olio, il pepe e l’aglio. Eliminate l’aglio e aggiungete il parmigiano. Quindi, versate nella padella i due mestoli di acqua di cottura e fate saltare il tutto insieme. Impiattate, condite con un filo di olio a crudo e dell’altro parmigiano.

I vostri Spaghetti olio e parmigiano sono pronti per essere serviti. Il segreto di questa ricetta sta proprio nel fatto che il parmigiano deve essere mantecato a fuoco ancora acceso insieme all’acqua di cottura, per evitare che il risultato finale sia secco. A questo ovviamente va aggiunto l’utilizzo di un olio di prima qualità, un prodotto che in sud Italia non può mancare. Seguendo queste indicazioni amerete questo piatto solitamente preparato solo per i più piccoli.

