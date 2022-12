spaghetti-sprint-di-otello-di-un-posto-al-sole:-ricetta-verace-e-veloce.-altro-che-aglio-e-olio,-buonissima

Una ricetta buonissima e fresca, non molto pesante che potete presentare anche nella grandi occasioni. Questa ricettina è tratta dal libro di cucina di Patrizio Rispo ( alias Raffaele Giordano) Un Pasto al sole. Noi l’abbiamo un po’ modificata a nostro piacere e gusto come è anche giusto che sia dato che non potevamo copiarla. Ecco la nostra versione e buon appetito.

Ingredienti degli Spaghetti Sprint

400 gr di vermicelli o spaghetti

20o gr di pomodorini

150 gr olive di Gaeta

capperi

origano

sale

1 spicchio d’aglio

basilico

30 gr di pistacchi

30 gr di mandorle

olio

Preparazione

Prendiamo una bowl ( una classica zuppiera) e tagliamo i pomodorini in due. Snocciolate ora le olive ( non prendete quella già denocciolate, quelle che si trovano al supermercato. Hanno poco sapore e non danno quella spinta in più al piatto). Ora aggiungete l’aglio ( scegliete voi se tagliarlo in due oppure in tanti pezzettini. Questo è a vostro gusto) i capperi ( sciacquati bene) e poco origano. Infine il basilico: ora mettete dell’olio e mescolate e lasciamo lì a riposare.

La ricetta prevede che aggiungiate mandorle e pistacchi tritati, ma per dare più sapore e croccantezza vi consigliamo di fare un altro passaggio. Prendete una padella e mettete i pistacchi e le mandorle. Fateli tostare per qualche minuto e poi fateli raffreddare. Una volta raffreddati prendete un bicchiere o un coltello e sminuzzateli. Aggiungete la frutta secca nella ciotola e mescolate il tutto.

Ora passiamo alla pasta: prendete una bella pentola e riempitela a metà di acqua ( ci serve l’amido, quindi non lasciamo che disperda in abbondante acqua). Facciamo cuocere e scoliamola. Una volta cotta aggiungetela nella ciotola e mescolate bene. Se volete aggiungete una spolverata di pecorino o parmigiano e buon appetito.

