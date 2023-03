Gli spaghetti ubriachi sono caratterizzati dalla cottura nel vino rosso. Sono perfetti per una cena tra amici a base di carne, magari accompagnata da un dolce al cioccolato finale. Ovviamente non andranno bene per un pasto con i bambini. Rappresentano un piatto povero e molto semplice da realizzare. Basterà far cuocere il vino il tempo […]

Spaghetti ubriachi, il primo di mezzanotte che si prepara in 5 minuti. Meglio dell’aglio e olio con un solo ingrediente scritto su Più Ricette da Maria.

Ufficio Stampa