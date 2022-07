Spaghetti zafferano e zucchine: cremosissimi e delicati per un piatto rustico dell’orto scritto su Più Ricette da Catia.

Gli spaghetti zafferano e fiori di zucca, con zucchine e tenerumi è una pasta asciutta davvero strepitosa, una variante della minestra con i tenerumi siciliana, preparata con pasta lunga (spaghetti, margherita o mezza margherita) e senza brodo.

Gli ingredienti sono gli stessi, tenerumi e zucchine, a cui abbiamo aggiunto fiori di zucca e zafferano: una valida alternativa per chi vuole gustare questo piatto anche nei giorni estivi più caldi!

Con tenerumi si indicano le foglie più piccole ed i boccioli delle zucchine, raccolti solo in estate, quando sono giovani e particolarmente teneri;

foglie e germogli hanno sapore dolce e delicato, proprietà rinfrescanti e diuretiche ed una particolare digeribilità.

Preparare questa pasta asciutta con i tenerumi è molto semplice e veloce: mentre bolle l’acqua per la pasta, basterà cuocere le zucchine tagliate, fiori e tenerumi, con acqua e zafferano, unire il pecorino e frullare tutto, per mantecare gli spaghetti.

Spaghetti zafferano e fiori di zucca

Ingredienti per due porzioni

180 g di spaghetti

un cucchiaio di burro

100 g di fiori di zucca, fiori di zucchine, zucchine piccole e tenerumi

un cucchiaio di pecorino, grattugiato

una bustina di zafferano

mezza cipolla bianca

qualche foglia di basilico

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

Pulite i fiori di zucca e di zucchine, togliendo il pistillo interno, lavateli ed asciugateli delicatamente, tenendone da parte due per la decorazione;

lavate ed asciugate le zucchine piccole ed i tenerumi.

Mettete a bollire l’acqua salata per la cottura della pasta.

Nel frattempo in una padella sciogliete il burro con un filo d’olio, unite la cipolla a rondelle, i fiori di zucca e zucchine, le zucchine piccole a pezzetti ed i tenerumi; fate cuocere per 3 minuti, mescolando ogni tanto per non farli bruciare.

Sciogliete lo zafferano in un bicchiere con acqua calda, e versatelo nella padella, continuando la cottura ancora per cinque minuti.

Versate il contenuto della padella nel bicchiere del frullatore ad immersione, unite qualche foglia di basilico, il pecorino, sale e pepe ed un mestolo di acqua di cottura della pasta, e frullate il tutto fino a formare una crema.

Cuocete gli spaghetti molto al dente, e scolateli nella padella, dove verserete la crema di fiori di zucca e zucchine;

saltate gli spaghetti a fuoco basso per due minuti, per amalgamarli con la crema.

Impiattate gli spaghetti zafferano e fiori di zucca, e serviteli con una spolverata di pepe e decorate con basilico a listarelle ed un fiore di zucca!

