La sanità ha completamente rifiutato l’uso del passaporto COVID per questioni che non hanno nulla a che fare con il suo scopo originale. L’UE ha proposto questo documento come un modo per “facilitare” il viaggio, ma non per impedirlo. il Ministero della Salute è già stato totalmente contrario all’imposizione obbligatoria di questo documento. Inoltre, Carolina Darias ha…

Read More “Spagna, ministro della salute Carolina Darias avverte: Richiedere il passaporto COVID per entrare nei locali è illegale” »

L’articolo Spagna, ministro della salute Carolina Darias avverte: Richiedere il passaporto COVID per entrare nei locali è illegale proviene da Grandeinganno.