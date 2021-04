sparito-il-profilo-di-can-yaman-da-instagram:-“non-ha-retto-alle-critiche-sulla-sua-vita-privata”

Le fan dell’attore turco sono già in fibrillazione da ore da quando, in maniera del tutto improvvisa, è sparito il profilo di Can Yaman da Instagram. La pagina appare vuota, senza foto né contenuti di alcuni tipo, ma da parte del divo di Daydreamer non è arrivata alcuna spiegazione in merito, nessun indizio che possa far comprendere a cosa sia dovuta questa improvvisa cancellazione dai social. Sebbene, l’ipotesi più accreditata, è da riferirsi alle critiche ricevute dall’attore sulla sua vita privata.

Le ipotesi sul perché è stato cancellato il profilo

Non è da sottolineare il fatto che Can Yaman sia uno degli attori di maggior successo del momento, diventato una star in Italia e acclamato da folti gruppi di fan che seguono ogni suo passo, come dimostrano gli assalti all’aeroporto ogniqualvolta l’attore mette piede nel nostro Paese. Ma soprattutto per questioni di cuore, che lo vedrebbero legato alla nota conduttrice sportiva Diletta Leotta. Da poco, infatti, è giunta la notizia che le nozze con la showgirl sarebbero state nuovamente rimandate e, quindi, non è da escludere che il drastico gesto possa collegarsi proprio a questo accadimento, stanco delle continue interferenze con il suo privato. Ultimamente aveva condiviso un post nel quale, riferendosi proprio alle frecciate sulla sua relazione, Yaman aveva scritto:

Ci resti male per le critiche, ti arrabbi per tutte le bugie e le illazioni gratuite fatte da chi non ti conosce minimamente. Vorresti replicare ad ogni post, chiamare ogni giornalista e chiedere una smentita. E tu vorresti difendere queste persone. Poi capisci che non ha senso.

Profilo di Can Yaman hackerato?

Inoltre si è avanzata l’ipotesi che vi fosse un altro profilo che, spacciandosi per lui, avesse minato la sua credibilità. Can Yaman, quindi, potrebbe essere stato vittima di hackeraggio, ragion per cui l’account sarebbe stato disattivato per sicurezza o da Instagram stesso oppure dall’attore per prevenire ulteriori danni. Non è la prima volta, infatti, che hacker esperti cercano di impossessarsi di profili di personaggi noti.

Il matrimonio rimandato con Diletta Leotta

Come annunciato già qualche mese fa, la loro relazione andrebbe talmente a gonfie vele da pensare già al matrimonio. Sui cieli di Roma, infatti, era volato un areo con tanto di proposta che l’attore avrebbe rivolto alla sua fidanzata, accompagnata anche da un anello che il volto di Dazn sfoggiava con disinvoltura. Ma è di qualche giorno fa la notizia che le nozze, previste per il 16 agosto 2021, sarebbero state rimandate, come raccontato da Sandro Pirrotta nella sua rubrica ad “Ogni Mattina” su Tv8.

I dubbi sulla storia d’amore

La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta ha fatto subito scalpore, ma non sono mancati i sospetti, in quanto l’improvviso innamoramento tra i due è stato documentato con scatti e dichiarazioni d’amore che hanno lasciato perplessi gli osservatori più attenti. All’inizio erano stati avvistati insieme dai paparazzi del settimanale Chi, poi, una volta resa nota la loro relazione sono emersi parecchi dubbi. Sin dalle prime foto a San Valentino, che li ritraevano in Costiera, era evidente che ci fosse qualcosa di poco chiaro, come è stato dimostrato dalla presenza dei fotografi su quello che, a tutti gli effetti, è il set di uno shooting. Qualcosa di strano si è potuto evidenziare anche in alcuni scatti successivi che, invece, sembra siano il frutto di un fotomontaggio. I dubbi sulla storia d’amore tra i due, quindi, sono più che diffusi e non è mai arrivata una dichiarazione diretta da parte dei diretti interessati.

Quando Can Yaman disattivò i commenti

C’è da dire, però, che l’attore turco più di una volta aveva manifestato particolare fastidio per l’accanimento dimostrato dalle sue fan e dai paparazzi, sempre alle calcagna, tanto da commentare la notizia del flirt con la Leotta in maniera drastica, scrivendo: “Fatti miei” proprio su Instagram, e in un’altra occasione disattivando anche i commenti. Non sarebbe la prima volta, quindi, che stufo dell’insinuarsi altrui nel suo privato, l’attore abbia deciso di fare un taglio netto con il suo pubblico.

Il supporto delle fan

Intanto Can Yaman è già tra le tendenze di Twitter, sintomo che l’accaduto non ha lasciato indifferenti le migliaia di fan italiane che, intanto, manifestano all’attore la loro vicinanza a colpi di tweet.