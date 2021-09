SPAZIO MARGUTTA IN VIA TORTONA PER LA MFW 09/’21

Grazia Marino e Antonio Falanga presentano a Milano le capsule collection di: Gaia Caramazza, Jajo madeinitaly, Roberta Baiardi, Flavia Lecci e Nelis & Glam

Via Margutta è diventata, da alcuni anni, il nuovo polo della moda, della creatività e dello scouting della Capitale, grazie a “SPAZIO MARGUTTA” un progetto innovativo, nel quale è possibile vivere uno stile preciso di avanguardia e di unicità. Un concept innovativo che ha come settore trainante “l’Universo dei Creativi”, nel quale il forte legame con l’artigianalità e l’alta sartoria, ben si amalgama alla promozione di fashion e jewellery designers italiani e stranieri.

Un forte background nel settore ed eterogenee esperienze dirette, sono alla base degli ideatori del format “Spazio Margutta” Grazia Marino e Antonio Falanga, che dal 20 al 26 settembre coronano uno dei loro più ambiziosi progetti, promuovere durante la settimana della moda milanese una serie di capsule collection firmate da diverse griffe dell’alta moda, del prêt-à-porter, della gioielleria e di accessori moda luxury.

Tra atelier di moda, laboratori creativi, loft e studi fotografici “Spazio Margutta” apre il suo showroom in Via Tortona 20, il nuovo district della moda italiana ed internazionale, che fonda il suo successo sul recupero di una mirata archeologia industriale milanese, avviato agli inizi degli anni 2000.

Grazie a potenziali sinergie legate al sistema moda che uniscono Roma a Milano, per i brand di Spazio Margutta: Gaia Caramazza Jewels, JAJO madeinitaly, Roberta Baiardi, Flavia Lecci e Nelis & Glam, l’occasione di presentare le proprie creazioni durante la Milano Fashion Week, rappresenterà di sicuro un percorso di sviluppo volto a valorizzarne le potenzialità imprenditoriali e rapportarsi commercialmente, verso un mercato più esigente e competitivo.

This slideshow requires JavaScript.

Una nota di eleganza e originalità identifica la nuova versione del “Triplum”, l’anello icona di Gaia Caramazza, artista orafa titolare del brand “GAIA Italian Handmade Jewellery”. Tradizione e innovazione sono i principi riposti nel nuovo “Triplum Evolution”, ideato per la donna che ama distinguersi indossando oggetti unici, ricchi di identità e riconoscibilità. Anelli, orecchini e collane realizzate in argento e bagnate in oro giallo e rosa, con pietre idrotermali multicolor dall’aspetto sinuoso e scintillante. Dal claim “Ciò che ci circonda può farci arrivare lontano o travolgerci” prende vita e viene presentata in anteprima anche un’altra inedita creazione handmade: “Wave”. Passione ed evoluzione stilistica sono racchiusi in una collana esclusiva, realizzata in bronzo con la tecnica della fusione a cera persa, con un ciondolo che custodisce una fluorite sfaccettata esagonale.

JAJO madeinitaly, nasce nel 2016 da un’idea di Rosario Migliaccio, fashion designer e ricercatore di nuove tendenze nel campo del pret-à-porter donna/uomo. Propone, nelle linee e nelle forme del suo “urban/mood” Man & Woman, una sintesi stilistica che ha fra i suoi principi fondanti: la ricerca e l’innovazione, l’originalità e la valorizzazione artigianale della propria produzione fatta a mano. Nella nuova collezione “AQUA” Spring/Summer, outfits e accessori moda prendono spunto dall’elemento più importante per la vita sulla terra “l’aqua”. Impermeabili e giacche realizzati con tessuti trasparenti, felpe in cui predomina la limpidezza del bianco; abiti lunghi con stampe animalier: la giraffa e il maculato come simboli di bellezza, eleganza, intraprendenza e protezione dall’oscurità. Le borse, dai colori: il nero, il grigio fumo, il vinaccia, il viola e il beige, con piccoli accorgimenti e a secondo delle molteplici necessità, fanno della trasformazione il loro principale leitmotive.

Roberta Baiardi realizza creazioni sartoriali e accessori personalizzati in seta dipinta a mano con alle spalle una esperienza pluridecennale. Grazie alla sua infinita passione per l’arte e al “Tachisme” una tecnica pittorica che si basa sull’uso dei grani di sale, posto sul tessuto appena colorato in modo che ne assorba il colore, andando così a creare effetti sfumati particolari e unici, prende vita la linea Beachwear “Mari Italiani”. Trenta creazioni suddivise in: costumi da bagno realizzati in lycra, nei modelli interi o bikini, sui quali esclusive fantasie cromatiche prendono vita tramite una particolare stampa fotografica impressa una a uno su ogni singolo outfits; la serie di kaftani e gonne pantaloni, realizzate in seta e lino, sulle quali nuance uniche dal bianco si estendono e si amalgamano nell’azzurro, nei blu e nel verde turchese dei nostri mari; ed infine stessa tecnica e tonalità per gli accessori moda per la spiaggia, come le borse da mare, i sandali, le fasce per capelli e i foulard. Un viaggio pittorico in alta definizione, proiettato all’esaltazione della cromaticità percepibile nei mari che bagnano la nostra penisola.

Esperienza ventennale per Flavia Lecci, fashion maker e docente presso varie Accademia di Moda, che dalle sue origini siciliane prende spunto per ideare e produrre creazioni esclusive Haute Couture. Dai ricordi, dal passato, dal puro artigianato che rimanda a lavorazioni fatte a mano, nasce l’ispirazione per l’ultima collezione dedicata ad una donna moderna e determinata. Piattine di pelle si incrociano su tessuti macro creati a telaio e borchie piramidale rimandano agli incroci dei fili di seta di una volta, dando vita a boccioli e fiori protagonisti della più antica tradizione siciliana. Mediante una progettazione mirata di volumi ed equilibri, le creazioni vivono di proprio dettagli capaci di rendere assolutamente indimenticabile ogni creazione, nulla è lasciato al caso affinché la “donna” Flavia Lecci possa imporsi per eleganza e femminilità

NELIS & GLAM è un brand ideato nel 2018 dall’image coach Elisa Negro, una realtà tutta al femminile che produce accessori per la testa rigorosamente Made in Italy. La collezione limited edition Primavera/Estate 2022, di fasce per capelli e turbanti, prodotta all’interno di storici laboratori artigianali, cucita a mano da esperte mani di un team di modelliste e sarte, strizza l’occhio all’Armocromia, ovvero alla disciplina che ha come focus il raggiungimento dell’armonia estetica attraverso l’uso dei colori valorizzanti. Il ritmo incalzante dell’Occidente e il fascinoso mistero del Medio Oriente, si manifesta in una collezione che si declina in tre modelli differenti urban-chic, affinché ogni donna possa trovare la fascia ideale per impreziosire ulteriormente la struttura del proprio volto, abbinandola ai svariati outfits del guardaroba femminile.