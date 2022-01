speciale-locazioni-milano

-18.01.2022 –

Sotto la Madonnina rallenta la diminuzione dei canoni

Nel primo semestre del 2021, secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i canoni di locazione di Milano hanno registrato un ribasso: -1,7% per i monolocali, -0,9% per i bilocali e -0,8% per i trilocali.

Tra le macroaree che hanno registrato un ribasso importante dei valori ci sono Stazione Centrale- Gioia-Fulvio Testi (-2,9% per i monolocali, -2,0% per i bilocali e -2,3% per i trilocali), seguita da Vercelli-Lorenteggio (-2,4% per i monolocali, -2,0% per i bilocali e -2,3% per i trilocali). Nella prima macroarea si fa ancora sentire l’effetto della carenza di turisti e per cui molti immobili che erano utilizzati come BB sono stati immessi sul mercato degli affitti di lungo periodo calmierandone i valori. Nella seconda il calo dei canoni interessa soprattutto la zona a ridosso dei Navigli, nonostante la domanda sia in aumento, con lavoratori fuori sede e anche studenti che, in parte, stanno rientrando. La mancanza di studenti e le incertezze sul loro rientro nei primi sei mesi del 2021 si sono fatti sentire anche su due macroaree in cui sono presenti importanti poli universitari: Bovisa-Sempione (-1,9%, -0,5%, -2,1%) e Città Studi-Indipendenza (-3,4% per i monolocali, -0,6% per i bilocali, -0,5% per i trilocali). Bene la macroarea di Lodi-Corsica (+1,9%, +2,0%, +3,1%), dove l’aumento dei canoni di locazione interessa soprattutto i quartieri più periferici dove c’è elevata domanda per difficoltà di accesso al credito e all’acquisto e dove l’offerta inizia a scarseggiare.

Variazione percentuale dei canoni di locazione per macroarea (I sem 2021 su II sem 2020)

Macroarea Monolocali Bilocali Trilocali Centro -2,0% -1,5% +0,6% Vercelli – Lorenteggio -2,4% -2,0% -2,3% Fiera – San Siro -2,1% -2,3% 5,0% Bovisa – Sempione -1,9% -0,5% -2,1% Stazione Centrale – Gioia – Fulvio Testi -2,9% -2,0% -2,3% Città Studi – Indipendenza -3,4% -0,6% -0,5% Lodi – Corsica 1,9% 2,0% 3,1% Navigli – Famagosta 1,4% -0,6% -1,5%

A Milano si è fatta sentire la riduzione dei lavoratori fuori sede che ha portato ad un ridimensionamento della percentuale di chi cerca per questo motivo e che ora è pari al 40% contro il 51,4% dello stesso periodo del 2019. Il taglio più apprezzato dai locatari è il bilocale (57,5%), seguito dal monolocale (23,6%). Si stipulano quasi esclusivamente contratti a canone libero (71,7%).

I canoni medi sono di 640 € al mese per un monolocale, 880 € al mese per un bilocale e 1200 € al mese per un trilocale.

BILOCALI: variazione percentuale dei canoni di locazione

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I sem 2021 +0,4 -1,6 -2,6 -2,7 -0,2 +1,4 +4,3 +5,7 +6,9 +12,3 -9,1 -0,9

TRILOCALI: variazione percentuale dei canoni di locazione

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I sem 2021 -0,2 -2,1 -3,4 -2,2 -0,1 +1,5 +4,2 +5,3 +6,2 +13,4 -8,7 -0,8

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

