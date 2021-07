speciale-melanzane:-10-ricette-che-vi-stupiranno!

Le abbiamo farcite, fatte alla parmigiana, trasformate in spaghetti, usate per preparare hamburger vegetariani o golose pizzette gluten free, persino come ingrediente di originali e golosi dolci: ecco alcune ricette estive che valorizzano a pieno il gusto unico delle melanzane

Appartenenti alla famiglia delle Solanacee, le melanzane sono originarie dell’India. Importate in Medio Oriente e nell’area mediterranea nel VII secolo dagli Arabi, in Italia sono coltivate nelle regioni meridionali, in particolare in Sicilia.

Esistono moltissimi tipi di melanzane che si distinguono per forma e colore: tonde, allungate, ovali e di colore variabile dal bianco, al lilla chiaro al viola intenso.

Dal primo al dessert

Le melanzane si usano per ricette semplici, alla griglia, nella parmigiana o nella caponata, ma in realtà sono ottime anche per fare i dolci. La melanzana bianca ha un sapore delicato e si usa spesso per i risotti, mentre la striata è dolcissima quindi è l’ideale per la preparazione di gelati, confetture e sorbetti. La lunga viola viene fatta ripiena al forno, invece la classica tonda nera è un jolly, un po’ per tutte le occasioni. Attenzione solo alla violetta: indicata per le grigliate, non va mai fritta perché assorbe troppo. olio.

Ecco 10 ricette, salate e dolci, nelle quali la personalità unica delle melanzane viene valorizzata in modo semplice ma gourmet. Da provare!