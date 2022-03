spegnere,-pedalare,-rinverdire:-torna-la-giornata-di-“m’illumino-di-meno”

“Pedalare per la musica” è l’invito al centro della diciottesima edizione, quella “simbolicamente” della maturità, di M’illumino di Meno, la più importante campagna radiofonica di sensibilizzazione sul risparmio energetico ideata da Rai Radio2 e programmata per domani, venerdì 11 marzo. Un invito, lanciato attraverso il programma Caterpillar, a migliorare gli stili di vita e a sprecare meno risorse. Un’iniziativa analogica che rompe gli schemi della comunicazione tradizionale e coinvolge tutti i talent, della radio e della tv, con un unico messaggio: fare ognuno la propria parte per il futuro del pianeta. Da qui l’idea di coinvolgere tutta l’azienda nell’iniziativa speciale: pedalare per il “M’illumino Di Meno Day” e produrre l’energia che contribuirà ad alimentare il concerto di Malika Ayane, in diretta su Rai Radio2 e in Visual sul canale tv di Radio2 su RaiPlay, dalla sala A di via Asiago.

“Da quasi vent’anni la Rai, con M’illumino di meno, fa capire ai cittadini che hanno il potere di essere protagonisti del cambiamento: con gesti semplici, come andare in bici invece che in auto, si aiuta – in modo significativo e misurabile – il pianeta”, spiega la Presidente Rai Marinella Soldi. “Il risparmio energetico, in questi giorni è diventato un tema ancor più urgente, legato ad una drammatica attualità di guerra. E i gesti semplici della campagna Rai M’illumino di meno, assumono oggi anche il valore di gesti di pace”.

La sala A, diventa quest’anno il cuore pulsante della campagna, interamente allestita in chiave green, con piante e un originale sistema di accumulo di energia: 6 cyclette collegate a un maxi power bank, indicatore dell’energia generata dalla pedalata di chi sale in sella.

A partire dalle 18 di venerdì 11 marzo, in diretta su Radio2 e in video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay, andrà in onda lo speciale “Caterpillar live” con Massimo Cirri e Sara Zambotti e gli intermezzi musicali degli Eugenio in Via Di Gioia. A seguire, il concerto di Malika Ayane.

Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale coinvolgeranno anche il pubblico radiofonico nella creazione del primo bosco diffuso di M’illumino di Meno, grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Contemporaneamente, un’iniziativa di sensibilizzazione sta attraversando l’Europa da nord a sud. L’ultraciclista Paola Gianotti, partita da Stoccolma venerdì 25 febbraio dopo l’incontro con Greta Thunberg, percorre in questi giorni l’Europa ciclabile per giungere in Italia per la data di M’illumino di Meno. Porterà con sé alcune piante che donerà lungo il percorso per costituire un simbolico bosco europeo di M’illumino di Meno. L’itinerario corre lungo le grandi ciclovie europee e fa tappa in luoghi simbolici come la sede del Parlamento Europeo, dove una talea dell’Albero di Falcone donata dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità sarà intitolata all’ex Presidente David Sassoli.

