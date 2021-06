sperare-in-meglio-ma-prepararsi-al-peggio.

Personalmente, sto adottando più di una strategia. Sono già ben posizionato con una congrua dotazione di oro fisico e continuo ad accumularne. Inoltre ho vari progetti a cui sto lavorando. Fanno parte di quella strategia di cui ho iniziato a parlare all’inizio delle mie newsletter. Non voglio ancora rivelare di cosa si tratta, perché le cose “prima si fanno e poi si dicono” come disse il banchiere Carlo Salvatori. Per fare le cose per bene ci vuole tempo. Non è facile, ma spero di farcela.

A questo punto è tempo di agire. Il Titanic sta andando a fondo. Contrariamente ai più, noi lo sappiamo in anticipo e ci possiamo preparare per metterci in salvo.

Non c’è molto altro da commentare adesso. Quello che c’era da capire l’ho già spiegato molto bene, così come quello che sta accadendo e quello che accadrà.

La Russia si sbarazza di dollari e compra oro. Non compra oro per rivenderlo. Lo compra perché la Russia sa bene cosa sta per accadere.

1) “quello tipo Urban Survivors, ovvero sopravvivere alla meno peggio in città trasformate in baraccopoli dove la gente si abituerà lentamente alla convivenza pacifica.

Inoltre, insieme a dei fidati amici abbiamo già pronto anche il nostro luogo “RUN TO THE HILLS” una delle uniche tre strade percorribili che ci rimangono, come illustrato alla fine di questa mia newsletter:

2) Run To The Hills, ovvero sopravvivere su posizioni elevate, in piccole comunità autosufficienti dotate di armamenti e posizioni sniper, dove difendersi dalle orde affamate. 3)I pochissimi che hanno sufficienti contatti con il ceto super ricco, potranno riuscire a mettersi in cordata con loro”.

Il modo migliore per investire è investire nel proprio lavoro. Con i trastulli non è mai diventato ricco nessuno, né tantomeno ha mai vissuto degnamente.

Chi ha dei risparmi a disposizione, ma non ha nessun progetto imprenditoriale, di lavoro o di creatività da realizzare a breve termine, allora potrebbe essere prudente comprare oro fisico e tenerlo in saccoccia. Il mondo non finirà, ma ripartirà con nuove basi. La Mossa della Russia e delle altre banche centrali a giro per il mondo, che si sbarazzano di dollari per comprare oro è un chiaro segnale che il mondo ripartirà con nuovi equilibri monetari dove l’oro tornerà ad avere la sua parte. La cosa è molto semplice. Chi non ha oro non giocherà. Meglio ripartire con del risparmio salvaguardato che affacciarsi alla nuova era economica completamente dilapidati. L’oro ha sempre garantito la conservazione del potere d’acquisto, specie nei momenti di cambiamento e di inflazione.

Quando si tratta di comprare oro, molti mi chiedono: ma sono meglio le monete o i lingotti? Guardate, l’oro è oro. In questo momento va bene tutto. È come stare a guardare la marca della scialuppa di salvataggio mentre il Titanic va a fondo. Quando lo vorranno tutti non ce ne sarà a sufficienza. Proprio come le scialuppe.

A coloro che mi fanno sapere che i propri promotori finanziari si mettono a ridere quando sentono dire la parola oro, vorrei ricordare che sono gli stessi promotori dai sorrisi smaglianti che hanno venduto ai clienti Parmalat, Argentina, Monte Dei Paschi, Banca Etruria, Lehman, Enron, eccetera eccetera…tutta roba di prima scelta….Intimissimi, ovvero, ti lasciano in mutande.