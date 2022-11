spezzatino-di-vitello-con-salsiccia-e-patate,-si-fa-tutto-in-una-sola-padella-per-una-cena-veloce-e-golosa

Lo spezzatino di vitello con salsiccia e patate è un secondo piatto tradizionale, ricco e gustoso: teneri bocconcini di vitello si alternano a saporiti pezzetti di salsiccia e morbide patate, in un sugo cremoso e ricco di sapore.

Un piatto semplice ma gustoso: non occorre dedicare troppo tempo per la preparazione e cottura; ottimo da gustare come piatto unico, accompagnato da fette di pane per fare la “scarpetta” e buonissimo da preparare in anticipo, così che i sapori si fondano per ottenere un piatto buono ad ogni singolo morso.

Spezzatino di vitello con salsiccia e patate

Ingredienti per 4 porzioni

500 g di polpa di vitello

250 g di salsiccia

una cipolla

un bicchiere di vino rosso

alloro, rosmarino e salvia

4 patate medie

olio extravergine di oliva

sale e pepe

400 g di salsa di pomodoro

Procedimento

In un tegame scaldate un filo di olio, aggiungete la cipolla, la salsiccia e il vitello tagliati a pezzi, e fate, rosolare bene a fuoco alto, mescolando; sfumate con il vino rosso e, quando è evaporato abbassate la fiamma. aggiungete un bicchiere di acqua calda, alloro, salvia e rosmarino, sale e pepe, e fate cuocere a fuoco basso per 30/40 minuti.

Aggiungete le patate pelate, lavate e tagliate a pezzi, ed un altro bicchiere di acqua calda; continuate la cottura mescolando ogni tanto, aggiungendo poca acqua calda se il sugo si asciuga troppo: durante la cottura si formerà una crema morbida. Trascorsa circa un’ora dall’inizio della cottura, lo spezzatino dovrebbe essere è pronto: controllate che i bocconcini di vitello siano teneri e le patate cotte. Lo spezzatino di vitello e salsiccia con patate, è pronto per essere servito e gustato ben caldo!

