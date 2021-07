Spiedini di gamberi impanati al pistacchio | Facili e veloci

Spiedini di gamberi impanati al pistacchio ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food di pesce molto gustoso e insolito. Stiamo parlando degli Spiedini di gamberi impanati al pistacchio. Si tratta di semplici bastoncini in legno realizzati per uso culinario che vengono infilzati con questi crostacei impanati con pan grattato mescolato a della granella di pistacchio e cotti in forno seguendo le indicazioni della ricetta. Ovviamente potete anche scegliere di apportare piccole mutazioni alla ricetta, per esempio aggiungendo altre erbe aromatiche a proprio piacere.

Sono facilissimi da realizzare e si preparano con pochissimi ingredienti, tutti a basso e bassissimo costo. Questi stuzzichini sono ottimi e piacciono moltissimo ai grandi ma anche ai più piccoli. Impiegherete pochi minuti per realizzare queste delizie di pesce ma vi posso assicurare che esse spariranno dal piatto di portata dove le avete servite in ancora meno tempo di quello che avete impiegato per realizzarle.

Potete servire questi stuzzichini come apericena o per un aperitivo alternativo e ricco di sapore. In questo caso dovrete accompagnare gli spiedini di crostacei con un buon cocktail, alcolico o analcolico, a proprio piacimento. In alternativa, potete presentarli anche come antipasto, magari accompagnandoli con una salsina leggera a proprio piacimento.

Se servite questi finger food come secondo piatto, dovrete abbinarci un’insalatina condita leggermente oppure un purè di patate all’acqua o altro condimento a proprio piacimento. Il consiglio è sempre lo stesso: servite queste prelibatezze con delle fette di pane fresco.

Potrebbe piacerti anche: Torta con zucchine e formaggi | La cena diversa e saporitissima

Potrebbe piacerti anche: Zucchine alla pizzaiola in padella | Il contorno versatile e insolito

Dosi per: 4 spiedini

Realizzato in: pochi minuti

Temperatura di cottura: 180 gradi

Tempo di cottura: 5-6 minuti

Strumenti

spiedini di legno per uso culinario

una ciotola

una teglia

Ingredienti

granella di pistacchio finissima q.b.

un pizzico di pepe macinato sul momento

24 gamberi

qualche cucchiaio di pangrattato

sale q.b.

Spiedini di gamberi impanati al pistacchio, procedimento

Infilzate in ogni stecchino sei gamberi privati di testa, carapace e filino nero. Fate rotolare gli spiedini di pesce in una ciotola con il pan grattato mescolato con la granella di pistacchio finissimi e un pizzico di sale a proprio piacimento, prima di adagiarli alla giusta distanza tra loro in una teglia.

Spiedini di gamberi impanati al pistacchio ricettasprint

Potrebbe piacerti anche: Crostata di noci e miele, un dolce delicato ed autunnale

Potrebbe piacerti anche: Mini panini sfogliati con zucchine melanzane con cuore filante | irresistibili

Irrorate il tutto con un filo d’olio e infornate a 180° per 5-6 minuti. Ultimata la cottura, sfornate e servite. Sono ottimi caldi e sono buonissimi anche freddi.

Spiedini di gamberi impanati al pistacchio ricettasprint

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.