Spiedini di petto di pollo. Ricetta facile e leggera.

Cerchiamo un secondo piatto buono e sfizioso che sia anche veloce da preparare? Eccolo: gli Spiedini di Pollo hanno tutte queste caratteristiche e sono perfetti per portare in tavola il petto di pollo in modo speciale!

Un secondo leggero, semplicissimo e veloce, adatto a tutta la famiglia e che si può preparare anche con il petto di tacchino, o con la carne di manzo o maiale. La ricetta degli spiedini di petto di pollo è indicata anche per i bambini: a loro possiamo servirli con un pochino di maionese o ketchup e, magari, con delle patatine al forno. Nessun bimbo potrà resistere a questi spiedini golosi!

Per realizzare gli spiedini di pollo ci servirà il petto di pollo intero, che taglieremo a cubetti e faremo marinare con erbe aromatiche, per poi impanarlo con pangrattato e formaggio grattugiato. Una volta assemblati i nostri spiedini, li cuoceremo in forno e diventeranno dorati e croccanti… una delizia irresistibile! Volendo, possiamo anche cuocerli in padella, ricordandoci di girarli spesso per avere una cottura uniforme.

Se ne prepariamo in quantità abbondante, possiamo conservare gli spiedini crudi in frigorifero per un paio di giorni oppure congelarli, in modo da avere un ottimo secondo pronto da gustare all’occorrenza. Gli spiedini cotti, invece, possiamo conservarli in frigo al massimo per un giorno e scaldarli in padella o nel forno.

Pronti a vedere come realizzare questo piatto facile e sfizioso? Provateli anche voi e ricordate di condividere la ricetta con i vostri amici!

