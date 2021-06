Gli spiedini di polpettine e pancetta con rucola e pomodorini, sono un piatto unico saporito. In estate si ha voglia di piatti facili e veloci da preparare, e soprattutto cuocere, in una manciata di minuti. E così le polpette diventano degli spiedini, da avvolgere nella pancetta e cuocere sulla griglia, o su una padella antiaderente.

Perfetti anche per una cena in giardino, si possono mangiare con facilità anche in piedi, chiacchierando con gli amici.

La ricetta è semplicissima e si può utilizzare il classico impasto delle polpette, per poi avvolgerle con la pancetta di maiale fresca, oppure con la pancetta affumicata.

Queste polpette su stecco, sono perfette da accompagnare ad insalata fresca, ma anche salse come maionese o senape. Piaceranno ai grandi, ma saranno molto apprezzate anche dai bambini.

Ricetta degli spiedini di polpettine e pancetta con rucola e pomodorini

Portata: Secondo

Porzioni: 8 spiedini Preparazione: 10 minuti

Cottura: 15 – 20 minuti

Ingredienti

250 g di macinato di manzo e maiale

1 uovo

25 g di pane raffermo

20 g di parmigiano reggiano grattugiato

Sale

Pepe

8 fette di pancetta tesa (fresca o affumicata)

Rucola

Pomodorini

Preparazione

Fate ammollare il pane nell’acqua, òoi strizzatelo bene e mettetelo in una ciotola. Unite la carne, l’uovo, sale, pepe e formaggio, amalgamate bene con le mani. Dividete l’impasto di carne in 8 parti e formate delle polpettine allungate intorno ad uno spiedino di legno. Avvolgete ogni polpetta con una fetta di pancetta.

Cuocete gli spiedini su una griglia, girandoli spesso, finché non saranno dorati e croccanti. Servite con insalata di rucola e pomodorini.

