spigola-all’acqua-mediterranea,-il-secondo-velocissimo-e-facilissimo-pronto-in-10-minuti,-tutto-in-padella

La spigola all’acqua mediterranea, è una variante della spigola all’acqua pazza. La spigola a all’acqua pazza è un classico secondo piatto di pesce della tradizione culinaria napoletana. La preparazione è semplice e veloce, infatti il tempo di cottura è pochissimo. Quindi non vi resta che preparare tutti gli ingredienti, e in pochi minuti servire la vostra spigola all’acqua mediterranea, mi raccomando non dimenticate il pane, che la scarpetta è d’obbligo. Se delegate il vostro pescivendolo di fiducia alla pulizia della spigola, la preparazione sarà ancora più veloce.

Spigola all’acqua mediterranea, Ingredienti:

2 spigole (300gr cadauna)

200 gr pomodorini

Prezzemolo

1 spicchio d’aglio

Sale

Olio evo

Origano

Capperi

Olive verdi

Olive nere

Procedimento:

Per preparare la spigola all’acqua mediterranea, iniziate a squamare e lavare accuratamente la spigola, eliminate anche le interiora, lavate bene anche la parte interna, e tamponatela delicatamente con un foglio di carta assorbente. In una capiente padella, fate riscaldare l’olio evo, unite lo spicchio d’aglio, poi la spigola.

Fate cuocere pochi secondi per lato e unite i pomodorini tagliati.

Fate cuocere per un minuto, per lato poi regolate di sale, profumate con l’origano, e unite le olive denocciolate e tagliate grodssolanamente, ed infine i capperi.

Fate insaporire impiattate e servite subito.

Vito Califano