Avete voglia di mangiare un secondo di pesce più particolare? Le spigole con le verdure fanno al caso vostro! Si tratta di un piatto molto semplice da preparare ma che, allo stesso tempo, è molto saporoso e anche bello da vedere. E’ ottimo anche se si è a dieta o semplicemente ci si vuole mantenere leggeri. Inoltre, è molto bello anche da presentare se avete ospiti a casa.

La spigola è un alimento ricco di proteine, potassio, vitamine e omega 3. Per cui, mangiarla non può fare altro che bene, a maggior ragione se abbinate anche con la verdura. La mia ricetta è per due persone, ossia due spigole intere che possono essere sia fresche che surgelate.

Ovviamente, se avete la necessità di prepararne di più, raddoppiate le porzioni o ad occhio rendetevi conto di quanta verdura possa bastare, anche a seconda dei gusti personali.

Ecco gli ingredienti:

2 spigole

Olio

Sale

Peperoncino

2 carote

2 patate

2 zucchine

4-5 pomodorini

1 piccolo spiglio d’aglio (se lo si preferisce)

un po’ di prezzemolo

Al via col procedimento! Tagliare a rondelle tutte le verdure. In una padella antiaderente versare un filo d’olio e preparare un letto di verdure su cui poggiare le due spigole e ricoprirle con le restanti verdure.

Aggiungere aglio, prezzemolo, sale e peperoncino quanto basta. Versare circa 3-4 cucchiai di olio e far cuocere il tutto a fuoco lento fino a cottura. A metà cottura, insaporire il tutto con un po’ di vino bianco e vedrete come il risultato sarà fenomenale!

L’articolo Spigole fresche su letto di verdure: l’idea super fresca dell’estate pere restare leggeri proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.