Sport – Daniele Lazzari nuovo giocatore della Viterbese

VITERBO – La Us Viterbese 1908 comunica di aver sottoscritto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Lazzari.

Portiere classe 1997, Lazzari cresce nei settori giovanili di Lazio e Bari prima di ritagliarsi spazio tra Serie C e Serie D con le maglie di Racing Roma, Flaminia, Lupa Roma, Rieti e Juve Stabia. Nella scorsa stagione sportiva, invece, ha difeso la porta del Grosseto.

“A Daniele un sincero in bocca al lupo per la sua nuova avventura con la maglia della Viterbese“, dichiarano dalla società.

