Selfridges è uno spazio sociale, un luogo per gli amici, dove tutti sono benvenuti. Nel 2021 più che mai, la nota catena britannica si impegna a rendere il mondo più luminoso. Con questo senso di ottimismo, i team di Selfridges hanno pensato a come riunire nuovamente gli amici, offrendo nuovi modi per celebrare le esperienze speciali che sono mancate a tutti. Quest’estate, Selfridges offrirà un’esperienza di matrimonio per le coppie alla ricerca di una cerimonia non tradizionale in un luogo come nessun altro.

Project Earth launch. Photo Matt Writtle/SELFRIDGES.

Nell’ultimo anno, le restrizioni relative a cerimonie e ricevimenti hanno fermato o posticipato i piani di oltre 150.000 coppie – cioè oltre il 60% del numero di matrimoni previsti per il 2020. Le coppie appena fidanzate stanno lottando per trovare luoghi per le nozze, prenotati con largo anticipo, e da qui emerge una tendenza per celebrazioni alternative e più intime. Selfridges non solo offrirà una soluzione che risponde a una domanda senza precedenti di luoghi per le nozze, ma prenderà in considerazione anche le alternative per le coppie che cercano modi non tradizionali per celebrare il loro amore.

Una licenza di matrimonio appena acquisita consentirà di ospitare cerimonie nell’edificio classificato di II grado su Oxford Street per un periodo limitato di quest’anno, con tre pacchetti di micro-matrimoni curati disponibili: Just-The-Two-Of-Us, Earth Lovers e All-Out Extraordinary. Tutti i pacchetti saranno incentrati su straordinarie esperienze Selfridges che sono speciali e stimolanti, come una colazione di nozze in Brasserie of Light, una proiezione privata di un film preferito in The Selfridges Cinema o un DJ set con Sink The Pink, e possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze delle singole coppie. Le cerimonie si svolgeranno in una Wedding Suite dedicata al quarto piano di Selfridges London, che verrà ristrutturata per ogni matrimonio a seconda del pacchetto scelto.

Kampus Toborg and Marc Gee-Finch kissing outside the London Store. Courtesy of Selfridges.

Nell’ambito dell’iniziativa di rivendita Resellfridges e dell’impegno del Project Earth di Selfridges ad esplorare modelli di vendita al dettaglio circolari, The Corner Shop avrà una collezione appositamente curata di abbigliamento femminile, maschile e accessori vintage e pre-imparati per la festa di nozze e gli ospiti, nonché per coloro che si sposano. The Wedding Shop offrirà liste regalo su misura e, attraverso servizi dedicati, i clienti potranno prendere appuntamenti per tutto, dal makeover del giorno del matrimonio agli appuntamenti di styling, dalle composizioni floreali su misura alle consulenze per i canapè.

Rebecca Warburton, Selfridges Director of Events & Customer Experiences, dice: “Vogliamo rendere più luminoso il mondo dei nostri clienti attraverso esperienze indimenticabili. Per coloro che cercano un modo davvero unico di sposarsi quest’estate, siamo entusiasti di lanciare i matrimoni da Selfridges. Riunendo alcune delle nostre straordinarie esperienze, non vediamo l’ora di creare pacchetti personalizzati per celebrare l’amore tra le persone”.