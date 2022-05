SpotCheck è online: l’innovativa piattaforma per il monitoraggio e analisi delle campagne pubblicitarie

SpotCheck è un moderno strumento di monitoraggio e analisi delle campagne pubblicitarie trasmesse da tutti i canali radiofonici e televisivi nazionali, nonché dalla gran parte dei territoriali e dai più rappresentativi di SKY.

L’algoritmo sfrutta le potenzialità della tecnologia dei video/acoustic fingerprints e dell’intelligenza artificiale per rilevare il 100% dell’emesso pubblicitario senza l’adozione di metadati esterni o Watermark incorporati nei file.

Il software si presenta con un’interfaccia semplice e intuitiva che consente da qualsiasi dispositivo fisso e mobile di:

consultare i dati per punti ora, periodo, flight, emittente, concessionaria, editore

organizzare i risultati per azienda, brand, categoria, prodotto

ottenere dettagli sui passaggi per fascia oraria

visualizzare grafici riepilogativi

accedere alle registrazioni audio e video (ove consentito)

confrontare il calendario pianificato con le date e gli orari effettivi di messa in onda

ricevere alert automatici ad ogni partenza di una nuova campagna

esportare report in CSV

L’approfondita analisi dei break pubblicitari permette di controllare:

la durata complessiva di ogni singolo blocco

il numero dei comunicati con rispettive posizioni e durate

la rotazione dei soggetti

il distanziamento degli annunci di prodotti in concorrenza diretta

le percentuali di affollamento orario

le tipologie dei diversi contenuti della sequenza (tra cui bumpers e promo)

le campagne pianificate dai competitor

Con SpotCheck è possibile inoltre misurare l’efficacia di una campagna televisiva ed i suoi effetti anche in termini di GRP, copertura netta, frequenza media ed altri utili indicatori, su target groups definiti liberamente in base alle categorie socio-demografiche rilevate da Auditel.

La post valutazione delle campagne viene effettuata su fonte audience Auditel mediante la nota piattaforma AdvantEdge (distribuita in Italia dalla software-house Memis) analizzando con estrema accuratezza i dati di ascolto per punti ora degli spot on-air identificati dal sistema automatico.

SpotCheck è un servizio che si rivolge principalmente ad inserzionisti, centri media, agenzie, concessionarie, emittenti, organi di controllo e qualsiasi soggetto che desideri ottenere via software o direttamente via email precise e reali valutazioni quantitative e qualitative delle campagne pubblicitarie in onda sul mezzo radiofonico e televisivo sfruttando le più moderne tecnologie e un’infrastruttura di monitoraggio in continua evoluzione considerata tra le migliori in Europa.

Per maggiori informazioni:

Web SpotCheck / http://www.airplaycontrol.com

Email info@airplaycontrol.com

Tel +39.02.87186573