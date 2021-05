Spotify aggiungerà le trascrizioni per non udenti ai suoi podcast

Spotify punta a diventare un’applicazione accessibile agli utenti con disabilità uditive o visive. I sottotitoli automatici nei podcast e un layout nuovo con colori e testi più visibili sono il primo passo compiuto in tal senso

(Immagine: Spotify)

Spotify ha presentato la versione beta di una funzione che trascrive in tempo reale i podcast e, inoltre, ha annunciato che modificherà il suo look per essere più facilmente utilizzata dagli utenti ipovedenti.

Come parte del programma di beta test, Spotify inizierà a trascrivere automaticamente il parlato di alcuni programmi esclusivi e originali già dalle prossime settimane. Grazie a questa novità le persone saranno in grado di leggere le trascrizioni con o senza l’audio attivato e potranno visualizzare l’intero testo selezionando un punto del discorso al quale saltare nel caso in cui, per esempio, ci si voglia soffermare su un passaggio particolare del discorso. L’obiettivo dell’azienda è quello di abilitare le trascrizioni in tutti i podcast presenti su Spotify.

Questa funzione, pensata per consentire agli utenti non udenti di accedere ai contenuti dei podcast, è particolarmente utile anche per tutti quegli utenti che preferiscono leggere un testo piuttosto che ascoltare delle persone parlare. Inoltre avere la trascrizione del podcast a portata di mano permette agli utenti di scorrere direttamente nel punto desiderato dell’intervento senza dover ogni volta indovinare il minutaggio corretto. Con questa mossa Spotify è una delle prime applicazioni di podcast a rendere i sottotitoli delle trasmissioni una funzione automatizzata.

Le trascrizioni, però, non sono l’unica novità che Spotify presenterà. L’app infatti si rifarà il look cambiando i colori dei pulsanti e modificando la formattazione e la dimensione dei testi. L’idea è quella di rendere la piattaforma più facilmente utilizzabile anche dalle persone ipovedenti e con disabilità visive.

Colori diversi, testi più grandi e un layout più snello sono soluzioni che consentiranno agli utenti ipovedenti di navigare e utilizzare l’app più agilmente. Ma come per i sottotitoli nei podcast, pensati per gli utenti ipoudenti ma utilizzabili anche da tutti gli altri, anche queste soluzioni visive saranno utili per tutti gli utenti. Spotify, infatti, le ha studiate per aiutare gli utenti a navigare in situazioni di scarsa luminosità o di fastidiosi riflessi sullo schermo. L’interfaccia grafica e le dimensioni del testo saranno modificabili nelle impostazioni dell’app alla voce “accessibilità”.