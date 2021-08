Spotify sta testando un piano di abbonamento più economico (ma con le pubblicità)

Come sta facendo YouTube per i video, anche Spotify ha iniziato a testare un nuovo abbonamento super economico che parte da soli 0,99 euro al mese, nel tentativo di offrire ai suoi clienti prezzi più flessibili e allo stesso tempo mnetizzare maggiormente gli streaming.

Il piano si chiama Spotify Plus, rappresenterebbe un notevole risparmio sui costi rispetto all’abbonamento Premium da 9,99 euro al mese, includendo diversi vantaggi che l’uso gratuito non ha.

Gli utenti avranno infatti la possibilità di saltare quante canzoni vogliono e la libertà di ascoltare brani specifici a piacimento invece di essere limitati delle playlist. Tuttavia, il rovescio della medaglia è che in cambio di queste opzioni a un prezzo molto conveniente, rimarranno gli annunci pubblicitari.

Sebbene Plus non sia ancora ampiamente disponibile, Spotify ha iniziato già a testare il suo nuovo abbonamento, come notato da alcuni utenti. La società ha confermato questa novità dicendo di stare testando “un piano di abbonamento supportato da pubblicità con un numero limitato di nostri utenti”.

Tuttavia, un portavoce di Spotify si è affrettato a sottolineare che c’è la possibilità che Spotify Plus possa essere modificato o addirittura cancellato prima di ottenere un rilascio ufficiale.

Spotify sta affrontando la continua pressione dei servizi di streaming di musica rivali, come Apple Music, e il suo nuovo test suggerisce che l’azienda sta cercando un modo per espandere la sua base di utenti generando anche maggiori entrate pubblicitarie, puntando anche sui podcast.

Durante il suo più recente rapporto sugli utili di giugno, Spotify ha affermato che il numero totale di abbonati attivi ha raggiunto 158 milioni, con un aumento del 21% rispetto allo scorso anno.

