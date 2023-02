Spray de pimenta é usado para dispersar foliões no fim do maior bloco de rua de RO

Ação da PM aconteceu ao final do desfile da Banda do Vai Quem Quer no sábado (18) em Porto Velho. O maior bloco de Carnaval de Rondônia arrastou milhares de foliões para as ruas de Porto Velho no último sábado (18). No entanto, ao final do desfile, foliões dizem que foram dispersados a base de spray de pimenta. Nas redes sociais pessoas relatam o momento de correria e ação da Polícia Militar

Uma foliã comentou no perfil oficial da PM no Instagram que estava comendo um churrasquinho quando foi surpreendida.

“Acho muito desnecessário usar o spray de pimenta em quem não tem nada a ver com a confusão. E também, minha opinião, se a confusão já passou e não encontraram os envolvidos, não precisa mais utilizar [spray]. Quem tem que ser punido são os que vão pra folia ‘causar’. Muitos estão ali realmente pra curtir a festa com a família, tem pais até com crianças no canto da calçada curtindo a banda passar. Eu estava apenas comendo um espetinho e passei muito mal”, escreveu uma usuária no perfil oficial da PM no Instagram.

Outro usuário escreveu que: “Foi uma operação com agressão desnecessária à população”.

A Banda do Vai Quem Quer teve sua concentração nas Três Caixas d’Água às 15h e, iniciou seu percurso por volta das 17h. Ao fim do desfile, às 21h, foi que aconteceu ação dos policiais militares.

O que diz a PM

Desde de o dia 10 de fevereiro da PM deflagrou a Operação Carnaval 2023, que segundo a corporação, tem como objetivo manter a ordem pública dos foliões durante os desfile dos blocos carnavalescos. No sábado (18), equipes da Polícia Militar estiveram presentes no desfile, também, da Banda do Vai Quem Quer, o maior bloco de rua do estado.

Agentes da segurança pública estavam a pé entre os foliões e com viaturas nas avenidas e ruas adjacentes ao bloco.

Durante o percurso a PM contou com o apoio das Unidades especializadas da corporação e também o Núcleo de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (Sesdec).

Mata