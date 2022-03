Spreco alimentare: il 78% dei giovani è al corrente delle conseguenze ambientali

Un sondaggio social promosso dalla app antispreco Too Good To Go ha chiesto a oltre 32mila studenti – tramite le storie di Instagram del profilo partner di ScuolaZoo – se fossero consapevoli delle conseguenze ambientali che lo spreco alimentare comporta. Il 78% dei giovani ha risposto positivamente. Oggi più di un terzo di tutto il cibo prodotto viene sprecato e questo è causa del 10% delle emissioni di gas serra in atmosfera: emesse in modo completamente inutile. Stando al centro di ricerca Project Drawdown, il contrasto allo spreco alimentare è la soluzione n.1 per combattere il cambiamento climatico e mantenere l’aumento delle temperature al di sotto dei 2°C entro la fine del secolo, così da limitare i danni dei cambiamenti climatici su persone e ambiente. Nonostante la maggior parte dei votanti sia a conoscenza di questo problema, l’84% sostiene tuttavia che avere maggiori informazioni sul tema potrebbe aiutarli a sprecare meno cibo. Un dato rilevante considerato che oltre la metà dei giovani ha dichiarato di non aver mai trattato il tema a scuola.

È indubbio che negli ultimi anni l’attenzione al tema sia cresciuto, e accanto alle app più celebri per dare nuova vita agli oggetti che non desideriamo più ( qui alcuni esempi ) in Italia si è diffusa notevolmente l’app di Too Good to Go – nata in Danimarca nel 2015 – che oltre all’enorme vantaggio ambientale, permette ai consumatori un notevole risparmio economico, offrendo il cibo in scadenza a prezzi stracciati, e aiuta anche gli esercenti a dare nuovo valore al proprio invenduto. Sono ormai 21.300 i negozi aderenti, e oltre 5 milioni e mezzo gli utenti che hanno approfittato di oltre 6.700.000 Magic Box, contribuendo a risparmiare 16.750 tonnellate di CO2e, l’equivalente di 49.000 voli da Roma a Londra e più di mille anni di docce calde. Tra le altre cose, di recente Too Good To Go ha lanciato progetti come il Patto contro lo Spreco Alimentare e l’iniziativa “Etichetta Consapevole”, che rende chiara la differenza tra data di scadenza e TMC, ora presente in Italia su più di 10 milioni di confezioni di prodotti.

L’articolo Spreco alimentare: il 78% dei giovani è al corrente delle conseguenze ambientali proviene da The Map Report.