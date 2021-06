Spumone al Caffè: senza latte o panna

Lo Spumone al Caffè è un ottimo dessert al bicchiere, pronto in pochi minuti ed adatto anche come dolcetto per il dopocena: leggero, fresco e gustosissimo!

Spumone al Caffè

Questo Spumone al Caffè è un dolcetto adatto per rinfrescarsi durante uno snack pomeridiano, ma anche come sfizioso dolcetto pre – nanna da gustare assolutamente senza sensi di colpa!

Insieme al Gelato alla Frutta fatto in Casa è una delle mie merende estive preferite!

Se ti stai chiedendo il perchè, te lo dico subito e elencandoti tutto ciò che amo di questo snack!

veloce da preparare

golosissimo

uno snack senza sensi di colpa

appaga vista e palato

Per preparare la Spuma al Caffè ti serviranno solo quattro ingredienti e una frusta elettrica. in questo modo otterrai una consistenza perfetta che potrai guarnire con frutta fresca e di stagione in base ai tuoi gusti!

Inoltre si tratta di un dolcetto adatto proprio a tutti (celiaci e intolleranti al lattosio) perchè non contiene glutine, ne latte o panna che renderebbero la spuma pesante anche da digerire.

Ormai mi conosci e sai benissimo che adoro mangiare con gusto, ma allo stesso tempo voglio preparare ricette che permettono di essere mangiate a cuori leggero!!!

Ora che è quasi ora delle merenda, non mi perdo in troppe chiacchere e ti svelo subito il procedimento!

La Ricetta per lo Spumone al Caffè : Senza Latte e Senza Panna

Dettagli Tempo di Preparazione 10 minuto Tempo di Raffreddamento 15 minuti

Spumone al Caffè

Ingredienti 30 gr di eritritolo

60 gr di acqua

50 gr di albume

5 gr di caffè solubile

Preparazione unisci gli ingredienti in una planetaria e monta con le fruste elettriche per 3 minuti a velocità media

senza mai fermarti aumenta la velocità al massimo e monta per altri 6 minuti

otterrai in questo modo una “neve ben ferma”

dividi il composto nelle coppette e lascia riposare in congelatore 15 minuti in modo che il composto di raffreddi bene

servi lo Spumone al caffè con qualche pezzetto di frutta fresca e qualche scaglia di cioccolato

Come vedi si tratta di un dolcetto velocissimo da preparare che non richiede nessun tipo di cottura! Noi in casa lo guarniamo con Fragole e Fave di cacao, tu come lo preferisci?

Ti aspetto alla prossima Ricetta!

Lorenza