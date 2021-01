Spusu 50: prorogata la promo a meno di 6€ al mese

Spusu 50 la promo del nuovo virtuale austriaco è stata prorogata fino al 31 Gennaio 2021.

Spusu 50: i dettagli

La tariffa in questione prevede un bundle di 2000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili validi sia per utenze italiane sia per quelle europee, 500 SMS verso tutti e ben 150GB di internet in 4G+ al prezzo di soli 5,98€ al mese. Il canone mensile di Spusu 50 viene addebitato su carta di credito o RID bancario. Spusu Italia si appoggia alle rete Top Quality Network di WINDTRE. La velocità massima raggiungibile in 4G+ è di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Tale tariffa è disponibile sia per nuove numerazioni sia per la portabilità del proprio numero. Inoltre il virtuale permette anche ai suoi già clienti di scegliere questa promozione.

Grazie agli accordi per il roaming europeo tutto il bundle voce incluso nell’offerta è disponibile anche all’estero. Mentre, per quanto concerne il traffico dati a disposizione in Europa è di 3,3GB. In caso di permanenza fino al 2022, l’operatore incrementerà in automatico il bundle internet in roaming a 4GB.

Costi ed altro

La Spusu 50 come tutte le altre promo dell’operatore non prevede vincoli né costi di attivazione. Il corrispettivo iniziale da sostenere ammonta a 15,98€ e comprende il costo della SIM con spedizione gratuita ed il canone del mese.