spusu-per-te:-promo-per-non-udenti-e-non-vedenti

Spusu Per Te è una promozione dell’operatore virtuale austriaco dedicata ai suoi clienti non udenti e non vedenti.

Spusu Per Te: i dettagli

Spusu Per Te gode di 2000 minuti di chiamate verso mobili e fissi in Italia ed Europa, 1500 SMS sempre verso tutti gli operatori e fino a 300GB di internet in 4G+ a meno di 5 euro al mese. La copertura di rete è la medesima di WINDTRE e prevede una velocità massima di 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Come tutte le offerte dell’operatore virtuale in questione anche questa prevede l’addebito del canone mensile su carta di credito o conto corrente.

Inoltre, grazie agli accordi sul roaming europeo è possibile utilizzare ben 2,7 Giga anche in Unione Europea senza costi aggiuntivi. Inizialmente tale promozione veniva proposta a 6,95€ al mese. Se avete aderito alla promozione con prezzo mensile maggiore rispetto alla nuova versione è possibile cambiare tariffa senza costi. La tariffa Per Te di Spusu è disponibile sia per nuovi numeri che per passaggi da altro operatore.

Costi ed altro

La promozione agevolata che abbiamo visto in questo articolo non ha costi di entrata. L’unica spesa iniziale da sostenere è di 14,89€ e prevede i 9,90€ della SIM oltre ai 4,99€ per il canone del primo mese. La spedizione della scheda SIM è completamente gratuita.