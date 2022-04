Squeezie : pourquoi le célèbre Youtubeur est devenu une star en Roumanie

Suivi par près de 17 millions de personnes sur YouTube, Squeezie est le vidéaste francophone le plus suivi de la plateforme. Et à 26 ans, le jeune homme ne se limite pas à une seule casquette. YouTubeur, chanteur et à la tête d’une marque de vêtements, il est également auteur. Après un premier ouvrage sorti en 2017, Squeezie se lance désormais dans la bande dessinée avec Bleak, une série de trois histoires inspirées de ses nombreuses vidéos “thread horreur”, dans lesquelles il raconte des histoires à vous dresser les cheveux sur la tête. C’est un nouveau succès pour le jeune homme qui a déjà écoulé 70 000 exemplaires en précommande. “Tout ce que vous touchez se transforme en or“, lui lance Patrick Cohen dans C à Vous, avant d’évoquer une chanson sortie l’an dernier “pour répondre à un défi du secours populaire”. Squeezie et deux autres artistes, Myd et Krono, se glissent dans la peau d’un trio fictif roumain, baptisé Trei Degete et directement inspiré du célèbre groupe moldave O-Zone, dont le titre Dragostea din tei avait connu un franc succès en 2004.

Squeezie : “A la fin, ils s’énervaient un peu”

Lancé comme une blague par Squeezie et ses compatriotes, le titre Time Time fait un carton. Numéro un sur Deezer, la chanson se place en deuxième position sur la plateforme en Roumanie, et cumule plus de 42 millions de vues sur YouTube. “Ça a super bien marché, c’était rigolo“, confie Squeezie avant d’ajouter : “Les paroles sont en vrai roumain, mais ça doit être approximatif”. Puis d’expliquer que la blague a eu ses limites. “Au début ils l’ont super bien pris les Roumains, ils rigolaient beaucoup, et puis à force de recevoir des messages de Français qui disaient : ‘allez voir ce groupe, ça vient de France, on a fait comme vous’, à la fin on commençait à voir qu’ils s’énervaient un peu“.

