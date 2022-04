ss172,-a-laureto-ne-chiedono-la-messa-in-sicurezza

In una lettera indirizzata all’assessore alla viabilità, i residenti lamentano il pericolo costante del tratto

FASANO – I residenti di Laureto, stanchi della situazione in cui versa la sicurezza del tratto della SS172 passante per la frazione collinare, hanno scritto una lettera, firmata da Ettore Convertini e Dino Cofano, e indirizzata all’assessore alla viabilità Donatella Martucci, per chiedere un intervento immediato.

“I sottoscritti residenti, domiciliati, villeggianti e frequentatori della località turistica di Laureto – si legge nella lettera -, con la presente, segnalano alle SS.LL. il pericolo costante dovuto da un’eccessiva velocità con la quale i veicoli, compreso i TIR, percorrono la S.S 172, in particolare il tratto di strada di km 0.750, tra la località Coschitella e Laureto centro.

Al fine di scongiurare tragiche conseguenze e garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica di quanti, pedoni, ciclisti, ecc., abbiano a circolare lungo il tratto di strada sopra citata i residenti chiedono l’installazione di dissuasori di velocità, in alternativa misure o congegno o, dispositivi che abbiano effetti deterrenti a limitare la velocità, e di ridurre con apposita segnaletica il limite di velocità dagli attuali 50 km/h a 30 km/h, essendo la zona tra l’altro, a tutti gli effetti centro abitato.”

Nella lettera si fa inoltre presente come “nonostante la segnaletica stradale posta sulle due rotatorie di recente realizzazione indichi la direzione da percorrere per raggiungere Laureto, giunti a Laureto non è presente nessun cartello di inizio e fine del centro abitato, cartelli peraltro obbligatori ai sensi dell’art. 131/5 del Regolamento del Codice della Strada.”

