Sta per arrivare un pessimo week end per Pesci e Acquario: 29 gennaio con la Luna in Opposizione. Ecco le stelle di Paolo Fox

ARIETE

Cari Ariete, domani non sottovalutate gli incontri: con l'inizio di febbraio l'amore vi offrirà qualche opportunità in più. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di risolvere un debito maturato nel corso degli ultimi due anni!

Cari Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani (29 gennaio 2021), la Luna sta agitando il vostro cuore: c'è ancora qualche dubbio di troppo da dissipare. Per quanto riguarda il lavoro, non è un periodo di crescita: è probabile che voi dobbiate fare economia.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore le sensazioni che nasceranno nel weekend saranno buone. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Saturno saranno con voi: vi aiuteranno a costruire qualcosa di solido e stabile.

CANCRO

Cari Cancro, in questa fine di gennaio in amore potrebbero esserci delle difficoltà con i nati sotto il segno del Capricorno e Ariete. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete risolvere qualche problemino legato alla vostra attività.

LEONE

Cari Leone, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 gennaio 2021), la Luna sarà ancora nel vostro segno e in amore andrà molto meglio. Per quanto riguarda il lavoro, state aspettando una proposta importante. Tenete duro.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospettano buone notizie per l'amore: domani – 29 gennaio 2021 – le stelle favoriscono i sentimenti e il mese si chiuderà con Luna e Marte dalla vostra parte. Capitolo lavoro: nell'ultimo periodo ci sono state troppe spese o dissidi…

BILANCIA

Cari Bilancia, domani cercate di vivere l'amore senza pregiudizi e condizionamenti. Per quanto riguarda il lavoro, gestite tutto con prudenza: nei prossimi giorni potrà anche arrivare una bella notizia!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna sarà contraria: cercate di non alimentare polemiche inutili in amore. Capitolo lavoro: potrebbe arrivare una proposta interessante e la voglia di fare cose nuove potrebbe spingervi a buttarvi…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani – venerdì 29 gennaio 2021 – la Luna sarà favorevole: approfittatene e godetevi l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarà difficile che in questi giorni non ci sia un buon recupero!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospettano buone notizie per l'amore: la fine di una relazione potrebbe finalmente portare belle emozioni e avrete tanta voglia di ripartire. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci delle difficoltà ma voi saprete come affrontare gli ostacoli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani (29 gennaio), l'atmosfera sarà pesante in amore e nelle relazioni familiari. Per quanto riguarda il lavoro, a febbraio ci sarà una concentrazione di pianeti in Acquario che potrebbe portare belle novità…

PESCI

Cari Pesci, Venere è favorevole, ma la Luna tornerà in opposizione a partire da domani: massima attenzione in amore. Capitolo lavoro: non è il momento di fare grandi cambiamenti. Siate calmi e pazienti.

