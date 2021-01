Sta per nascere il ponte più lungo d’Europa

Un emozionante percorso di arrampicata, una zipline lunga 250 metri e la vista dei più belli e autentici scenari del mondo. Ci troviamo in Norvegia, Paese a noi già caro per quegli spettacoli univoci che la natura mette in scena, è qui che sta per nascere il ponte sospeso più lungo d’Europa.

Una struttura che si estenderà per 15 metri sul canale Halden, alle chiuse di Brekke, e che offrirà a cittadini e viaggiatori un emozionante e adrenalinico percorso adatto a grandi piccini. Segnatelo in agenda, la Via Ferrata Halden Canal aprirà nella primavera del 2021, e più precisamente ad Aprile.

Un’offerta, già variegata e sensazionale quella della Norvegia, che va ad arricchirsi proprio con l’apertura di una via serrata con vista sul panorama norvegese che ci affascina da tempi immemori. Ed è proprio in un luogo ricco di meraviglia e suggestione che verrà creata la via ferrata, un insieme di strutture e attrezzature fissate e realizzate artificialmente per consentire la salita sulla parete rocciosa.

Ecco perché la nuova Via Ferrata Halden Canal è perfetta per tutte quelle famiglie desiderose di vivere nuove avventure. Quella che aprirà nella primavera 2021, infatti, sarà un attrazione destinata a regalare emozioni uniche e inedite ai grandi e ai bambini dai 10 anni in su. Un’inaugurazione, questa, che si aggiunge al fitto calendario di eventi e aperture straordinarie che si terranno in Norvegia nel 2021.

Sarà anche ampliata l’offerta presente in quella che è una delle destinazioni turistiche preferite dei viaggiatori, il Canale di Halden. Si potrà andare in canoa e anche in kayak per andare alla scoperta dei sorprendenti territori limitrofi.

Il canale di Halden, costruito nel 1852, è oggi un bacino d’acqua di fondamentale importanza per il Paese intero. Non solo dal punto di vista turistico, ma anche perché è la via d’accesso, per le barche, per viaggiare in parallelo al confine svedese.

Anche se l’esperienza sarà fruibile, ufficialmente ad aprile, le prenotazioni saranno aperte sul sito ufficiale della Via Ferrata Halden Canal già dal 1 febbraio e non solo. Sarà possibile, infatti, acquistare anche dei buoni regalo per donare un’esperienza unica e sensazionale in uno dei luoghi più belli e autentici dell’intera Norvegia.