STADIO ROMA, TRIPODI-MARITATO-LEONARDI(LEGA): “SI APRA NUOVA PAGINA PER CITTÀ”

“Apprendiamo che nelle scorse ore l’assemblea capitolina ha approvato la delibera sulla revoca del pubblico interesse sul progetto dello Stadio della Roma nell’area di Tor Di Valle. Dopo mesi di caos, dubbi e riflessioni, dunque, si conclude un iter dalla fine ormai inevitabile.

L’auspicio, che sa davvero di sollecitazione istituzionale, è che adesso si possa aprire una nuova pagina per la Capitale d’Italia, dove il prossimo sindaco e la As Roma possano lavorare in grande sinergia e in totale collaborazione per regalare un nuovo impianto sportivo alla nostra città e ai suoi tifosi. In questi cinque di amministrazione Raggi, purtroppo, si è perso sin troppo tempo”.

Così, in una nota, gli esponenti della Lega on.le Angelo Tripodi consigliere regionale del Lazio e i candidati al consiglio comunale di Roma Capitale, Michel Emi Maritato e Angela Leonardi.