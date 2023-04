stalking-a-bologna,-entra-di-nascosto-in-casa-della-ex:-arrestato

Bologna, 4 aprile 2023 – Entra dalla finestra in casa della ex, viene cacciato, poi ci riprova, un’altra volta: finisce nei guai per stalking. Protagonista un cinquantenne italiano, finito in manette grazie ai carabinieri.

Tutto nasce da una litigata, segnalata alle 6:30 dell’1 aprile agli uomini dell’Arma, che si sono recati sul posto. I Carabinieri, a quel punto, raccolta la testimonianza di una terza persona, hanno ricostruito che tra le 22:30 del 31 marzo e le 6:15 del 1 aprile, il 50enne si era reso responsabile di tre episodi di molestie ai danni della ex di 64 anni.

In particolare, l’uomo era prima entrato nell’abitazione della donna, che in quel momento era assente perché fuori con i cani, forzando un infisso. Visto da un vicino – che aveva avvisato la proprietaria di casa -, l’intruso si era poi dato alla fuga. Quando la donna è rientrata ha trovato la casa in disordine e un infisso danneggiato.

Ma non è finita qui, perché alle 3 di notte l’uomo ci ha riprovato, passando dalla stessa finestra, ma è stato cacciato dalla donna, svegliata dal rumore.

Alle ore 06:15, il 50enne è tornato sul posto con l’intenzione di provare di nuovo a entrare, venendo anche questa volta fermato, prima di essere arrestato dai Carabinieri.

La donna ha poi riferito ai Carabinieri di aver iniziato a frequentare il 50enne nel 2022 e di averlo anche ospitato nella sua abitazione a dicembre dello stesso anno. Qualche mese dopo, a febbraio, l’uomo l’aveva presa a schiaffi nel corso di una lite e dopo quell’episodio era stato allontanato da casa e denunciato.

Qualche settimana dopo la donna si era ripresentata in caserma per ritirare la querela perché intenzionata a perdonare l’ex compagno. Gli ultimi episodi però le hanno fatto cambiare nuovamente idea. Dopo essere stato arrestato dai Carabinieri, il 50enne è stato tradotto in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna.

Vittorio Rienzo