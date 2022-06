Stalking di gruppo: New York Times ha stimato che più di 10.000 persone stavano partecipando a comunità online

Terminologia

Il concetto di stalking è emerso negli anni ’80 in seguito alla maggiore equità legale per le donne e al perseguimento della violenza domestica . In genere, lo stalking ha un unico autore, che a volte può reclutare altri per agire indirettamente per loro conto, di solito inconsapevolmente. A partire dai primi anni 2000, il termine gang stalking è diventato popolare per descrivere una diversa esperienza di molestie ripetute che proviene invece da più persone che si organizzano attorno a uno scopo condiviso, senza che nessuna persona sia l’unica responsabile.

Comunità online

Un articolo del 2016 sul New York Times ha stimato che più di 10.000 persone stavano partecipando a comunità online “organizzate attorno alla convinzione che i suoi membri siano vittime di una cospirazione tentacolare per molestare migliaia di americani di tutti i giorni con armi per il controllo mentale e eserciti di cosiddetti stalker di gang”. [2] L’articolo ha identificato un documento del 2015 di Sheridan e James intitolato “Complaints of group stalking (“gang stalking”): uno studio esplorativo sulla loro natura e impatto sui denuncianti” come l’unico studio scientifico sull’argomento all’epoca.

Centinaia di queste comunità esistono online. Le notizie hanno descritto come gruppi di utenti di Internet hanno collaborato per scambiare dettagliate teorie del complotto che coinvolgono lo stalking di gang. Alcuni psichiatri e psicologi affermano [ parole donnola ] “I siti Web che amplificano le segnalazioni di controllo mentale e stalking di gruppo” sono “una comunità estrema che può incoraggiare il pensiero delirante” e rappresentano “un lato oscuro del social networking. Possono rafforzare il pensare turbato ai malati di mente e ostacolare il trattamento”. Uno studio del 2020 ha stabilito un quadro per classificare ed esaminare il fenomeno degli individui con l’esperienza soggettiva di essere perseguitati da una banda. Lo studente ha confermato le successive “gravi” sequele della loro esperienza e ha raccomandato ulteriori ricerche.

Coloro che si credono vittime riferiscono di ritenere che la motivazione dello stalking delle gang sia quella di sconvolgere ogni parte della loro vita. [2] Le attività coinvolte sono descritte come comprese le molestie elettroniche , l’uso di ” armi psicotroniche “, armi a energia diretta , cyberstalking , suggestione ipnotica trasmessa attraverso dispositivi elettronici ad accesso remoto e altre presunte tecniche di controllo mentale . Questi sono stati segnalati da osservatori esterni come esempi di sistemi di credenze in contrasto con segnalazioni di fenomeni oggettivi. [9]Nella comunità di individui presi di mira, il gang stalking è descritto come un’esperienza condivisa in cui i gang stalker si coordinano tutti per molestare gli individui e gli individui condividono le loro esperienze di vittima tra loro. [10] [11] [12]

Delirio persecutorio

Uno studio condotto in Australia e nel Regno Unito da Lorraine Sheridan e David James [13] ha confrontato 128 autodefinite vittime di ‘gang stalking’ con un gruppo selezionato a caso di 128 auto-dichiarate vittime di stalking da parte di un individuo. Tutte le 128 “vittime” di stalking di gruppo sono state giudicate deliranti, rispetto alle sole 5 vittime di stalking individuale. C’erano differenze molto significative tra i due campioni sui sintomi depressivi, sulla sintomatologia post-traumatica e sull’impatto negativo sulla funzione sociale e occupazionale, con le vittime autodichiarate di stalking di gruppo che erano più gravemente colpite. Gli autori hanno concluso che “lo stalking di gruppo sembra avere una base delirante, ma i denuncianti soffrono di marcate conseguenze psicologiche e pratiche. Questo è importante nella valutazione del rischio nei casi di stalking, nel rinvio precoce ai servizi psichiatrici e nell’allocazione delle risorse della polizia.”

Un rapporto ha rilevato che alcuni che hanno affermato di essere stati presi di mira hanno agito con violenza, a volte estrema.